Bra, successo del Caffè Letterario all’insegna di Masche e Chisinere, in una parola: donne (Foto)

Sono (fortunatamente) finiti i tempi della caccia alle streghe o forse no. I tempi bui per le donne continuano ancora oggi con il dramma dei femminicidi. Lo ha spiegato Romano Salvetti, ospite al Caffè Letterario di Bra giovedì 21 novembre, regalando una serata magnetica e densa di emozioni.

“Le donne sono resilienti, si prendono cura della comunità e tengono su le terre alte di Langa”, così lo scrittore, che ha preso per mano il pubblico del Mondadori Bookstore, conducendolo in una passeggiata letteraria alla scoperta dei lati sacri e profani delle Langhe.

L’evento culturale firmato da Silvia Gullino è partito dalla suggestiva tradizione della “Veglia”, con l’omaggio della pittrice Maura Boccato alla memoria di Maria Tarditi, testimone di un mondo contadino, che ha ancora tanto da raccontare. A partire da Paroldo, dove Salvetti è nato e ha potuto sperimentare sulla pelle il potere della “fisica”.

Masche, come “donne della medicina” e poi le Chisinere, una dopo l’altra, le storie narrate hanno coinvolto anche lo storico braidese Fabio Bailo, lo studioso Fra Luca Isella, lo scrittore Pino Berrino e il giornalista Silvano Bertaina, che hanno acceso un forum di grande interesse a beneficio dei numerosissimi partecipanti. Un’altra puntata da incorniciare, dunque, per il Caffè Letterario, patrocinato dal Comune di Bra e realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Albedo, Condotta Slow Food, Mondadori Bookstore, IPS Velso Mucci e Novacoop Sezione Soci di Bra.

Il prossimo appuntamento è in calendario giovedì 19 dicembre, alle ore 21, sempre al Mondadori Bookstore di via Carando 8 a Bra, ingresso free. Le luci di Natale saranno già accese ed a scaldare i cuori ci penserà la scrittrice albese Franca Benedusi. Diciamocelo, non possiamo mancare!