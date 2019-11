"Il prossimo 3 dicembre esponiamo gli abiti di Galimberti alla Casa Museo di Cuneo"

Gentile Direttore,

nel retro della panetteria di via Villafranca 19 a Torino, verso le 8 di lunedì 28 novembre 1944, fu arrestato, per pura casualità, il dott. Antonio Garnero che portava una borsa contenente ventitré documenti, tutti assai compromettenti.

Nonostante due giorni di serrati interrogatori in questura, Antonio Garnero non fu riconosciuto come Galimberti. Solo l’agente Pansecchi dell’Ufficio Politico di Cuneo, che si trovava lì per caso, riconobbe l’avvocato cuneese.

Mercoledì 30 novembre Galimberti, trasferito nel secondo braccio del carcere delle Nuove, nonostante l’attenta sorveglianza, riuscì a far uscire dal carcere tre messaggi nei quali manifestava il suo timore di essere portato a Cuneo. I vertici del CLN torinese ben sapevano che il prigioniero, nelle mani della polizia dell’Ufficio Politico Investigativo (UPI) cuneese, era condannato a morte. La sera del 2 dicembre, a Cuneo, le agenti Aida (Marie Lerda), P19 (Giuseppina Parola) e Signora X (Bianca Pozzi) del controspionaggio, sapevano già che Galimberti era detenuto nella sede UPI di Corso IV Novembre 11.

Sino ad oggi è sempre prevalsa la vulgata secondo cui Galimberti fu ucciso presso il cippo di Tetto della Croce. Sulla base della documentazione disponibile, sul referto medico del 5 dicembre 1944 del dott. Mario Curlo del Ponte, sentiti gli ultimi testimoni, dopo un’attenta osservazione degli abiti indossati da Galimberti al momento dell’arresto, vista la relazione del RIS di Parma del 2009, Galimberti fu abbandonato presso il cippo di Tetto della Croce già morto.

Il prossimo 3 dicembre potrebbe essere l’occasione per esporre per la prima volta gli abiti di Galimberti nella Casa Museo poiché essi non soltanto sono un bene della collettività, ma costituiscono un’importante memoria della storia della città e non un triste reperto da tener chiuso in una vecchia valigia. Le agenti della cellula di Cuneo del controspionaggio salvarono anche numerosi antifascisti cuneesi. A guerra finita ricevettero un encomio dagli Alleati, ma a Cuneo sono sconosciute.

Queste donne, finita la guerra, si trovarono in una situazione drammatica poiché furono accusate di collaborazionismo con il nemico e dovettero allontanarsi da Cuneo. Solo nei mesi successivi Dino Giacosa e Aldo Sacchetti fornirono loro e al CLN una dichiarazione scritta che le scagionava completamente e riconosceva i loro preziosi servizi resi alla Liberazione.

Grazie,

Sergio Costagli