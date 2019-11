Alla Primaria di Bene Vagienna consueto appuntamento con la Giornata degli Alberi

Il 21 Novembre si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, promossa da Legambiente in tutta Italia. Per la Scuola Primaria di Bene Vagienna è un appuntamento ormai più che decennale. Quest’anno è stata la Dirigente Lorella Sartirano a inaugurare la giornata, con un saluto e un augurio, seguito dall'intervento della vicesindaco Rosaria Dogliani, che ha ringraziato gli alunni per la partecipazione e il nutrito gruppo di neo-mamme, presenti con i piccoli nati nel 2019, oltre agli instancabili ortolani “tuttofare”, Francesco Mamino e Domenico Priola.

Poi è stata la volta degli interventi delle classi: la poesia “Amici Alberi”, recitata dagli alunni delle classi seconde, che ci ricorda l'indispensabile contributo di questi essere viventi alla vita; la canzone “E se non fosse un sogno” eseguita dalle classi quarte e quinte, con il testo rivisitato in chiave ecologista per rammentarci l'importanza di una sana relazione tra l'uomo e la natura; infine la simpaticissima canzone “L'Autunno” delle classi prime e terze, scelta per sottolineare l'amore per la natura, in tutte le sue forme e stagioni.

La cerimonia si è conclusa con un gesto concreto, che si ripete da ben dodici anni, ossia la piantumazione di un albero, quest’anno un melo rosato, posto accanto agli orti scolastici.