Buona la prima per il Salone dell’Orientamento di Savigliano: oltre 200 partecipanti

Oltre 200 persone tra ragazzi e le loro famiglie alla prima edizione del Salone dell’Orientamento degli istituti scolastici saviglianesi. L’incessante pioggia di questi giorni non ha fermato i futuri studenti che nella giornata di sabato 23 novembre si sono recati in Municipio per potersi informare sui corsi direttamente dai docenti e dai rappresentati delle scuole locali.

Presenti i due Istituti comprensivi Santorre di Santarosa e Papa Giovanni XXIII, le scuole superiori Aimone-Cravetta, Rimondi-Eula, la Scuola Edile e il Cnos-Fap. Inoltre, ci sarà anche lo stand del Cemi, dell’Università di Savigliano, delle Agenzie Formative e di Obiettivo Lavoro.

Tutti si sono ritenuti molto soddisfatti per questo primo salone che ha offerto una vetrina per farsi conoscere meglio e a 360 gradi.

“Tanti genitori e ragazzi - ha commentato l’assessore Petra Senesi -. C’è stato davvero molto interesse e partecipazione. Soddisfazione ovviamente anche da parte di docenti e dirigenti”.

c.g.