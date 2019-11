La Granda pensa ai prossimi sette anni di Fondi Strutturali Europei: via ai lavori per individuare le priorità

La Provincia di Cuneo e la Fondazione CRC hanno avviato un cantiere di lavoro finalizzato a individuare le priorità strategiche per il nostro territorio, da candidare all’inserimento nella programmazione regionale per il prossimo settennio di Fondi Strutturali Europei 2021-27.

I prossimi mesi, infatti, saranno decisivi per la stesura dei cosiddetti Programmi Operativi Regionali, in particolare relativi al fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), uno dei principali Fondi Strutturali Europei, focalizzato su innovazione e ricerca, sviluppo digitale, sostegno alle piccole e medie imprese, economia sostenibile per l’ambiente, con fondi dedicati anche alle regioni transfrontaliere come la nostra.

L’obiettivo del cantiere avviato è la stesura di un piano di posizionamento che guarda al 2029 (ultimo anno del ciclo di programmazione 2021-27), grazie al quale il territorio provinciale potrà essere più focalizzato e più efficace nell’interlocuzione con la Regione nell’ambito delle scelte di programmazione.

Il lavoro potrà avvalersi delle recenti ricerche già effettuate dalla Fondazione CRC tramite il suo Centro Studi e Innovazione, in particolare dell’analisi “Scenari per la provincia di Cuneo al 2030”, realizzato in collaborazione con Prometeia ad aprile 2018, del Dossier socio-economico di ottobre 2019 e dei Quaderni di ricerca sui vari temi prioritari per la Granda, materiali tutti disponibili sul sito web della Fondazione.

Il contributo di idee di tutti gli enti del territorio interessati è un fattore importante di successo per questa fase di lavoro, e può essere fornito contattando gli uffici della Fondazione CRC.