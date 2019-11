Maltempo nel Fossanese: chiuse le scuole di Genola, Sant'Albano Stura, Trinità e Bene Vagienna

Resteranno chiuse le scuole di Genola Trinità, Sant'Albano Stura e Bene Vagienna domani, lunedì 25 novembre, per fare fronte alle conseguenze del maltempo.

Nel frattempo si allunga la lista delle strade inagibili. Sul territorio di Sant'Albano Stura sono chiusi i collegamenti che portano verso il fiume come via del Molino e fossato della Valle. Inoltre sono state chiuse via della Croce e via Beltrutto. Ai Dalmazzi è stata chiusa via dei Corvi il cui proseguimento è chiuso anche nel tratto di competenza di Rocca de' Baldi.

A Bene Vagienna, come annunciato nelle scorse ore, sono diverse le strade frazionali chiuse, mentre a Trinità la situazione è critica a San Giovanni e difficile ai Molini.

A Genola, oltre alle strade già elencate nelle scorse ore, il sotterraneo della mensa della scuola media ha subito un allagamento. Il sindaco Flavio Gastaldi ha dunque disposto la chiusura delle scuole di Genola e informa che nei giorni di martedì 26 e giovedì 28 il servizio mensa sarà attivo, ma in altra sede. Chiuso anche il Baby Birba, mentre la scuola materna sarà regolarmente aperta