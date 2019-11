Partecipato convegno del consorzio del porro Cervere, nonostante il maltempo (VIDEO)

Si concluderà questa sera la 40° edizione della fiera del Porro Cervere e, come da tradizione questa mattina si è svolto il convegno organizzato dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Porro Cervere.



A parlare di sostenibilità, genuinità e sostenibilità dell'ortaggio simbolo della cittadina del Fossanese, introdotti dalla giornalista Laura Serafini, c'erano il presidente del consorzio del Porro Cervere Giorgio Maria Bergesio (video), il sindaco Corrado Marchisio, il presidente della Pro Loco Amici di Cervere Giovanni Rinero, il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, il direttore della BCC di Cherasco Danilo Rivoira, il rappresentante del CDA dell'Atl del Cuneese Beppe Carlevalis e l'assessore del Comune di Cherasco Umberto Ferrondi.



"I produttori scrivono pagine importanti per il porro durante tutto l'anno. L'obiettivo del consorzio è quello di spingere il Porro Cervere. In questi giorni è stato stipulato un accordo importantissimo per la distribuzione con Bennet che si aggiungere al gruppo Dimar con il quale si lavora bene da anni" ha annunciato il presidente del Consorzio Bergesio.

"Siamo stati capaci di raccontare che il nostro porro è il più buono del mondo perché ci abbiamo creduto tutti" ha aggiunto il sindaco Marchisio.

L'occasione del convegno è stata anche colta dalla BCC di Cherasco per premiare i produttori più giovani del consorzio Marco Scarzello e Noemi Mattiauda e per consegnare la felpa del consorzio ai sostenitori della fiera.