Allerta meteo: lunedì 25 novembre scuole chiuse a Saluzzo

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Saluzzo nella giornata di domani, lunedì 25 novembre. A firmare l'ordinanza di chiusura è stato il sindaco Mauro Calderoni.

La decisione è stata presa in relazione al fatto che le abbondanti precipitazioni in corso stanno provocando l'allagamento parziale o totale di strade e intere aree comunali per cui è stata predisposta le chiusura di strade sia nel concentrico che alcune vie provinciali di accesso alla città. Secondo il bollettino di allerta meteo idrogeologico sono previste precipitazioni ancora per le prossime ore per cui si renderà necessario protrarre le chiusura di alcune strade che determinano inevitabilmente sensibili difficoltà nei collegamenti viari nonché difficoltà per la circolazione stradale.

Considerato che Saluzzo è sede di numerosi istituti di istruzione secondaria di secondo grado frequentati in parte da studenti che provengono de Comuni del territorio limitrofo e, rilevato che le situazione in allerta, potrebbe compromettere le sicurezza e l'incolumità degli alunni e del personale, è stata ordinata la chiusura delle scuole.

Intanto a Saluzzo e Manta è stato attivato il COC (centro operativo comunale) dalle 12 alle 24 su saluzzo e manta.

In città chiuse anche ai pedoni via Creusa e via della Croce.

Criticita sulle strade collinari. Anche via San Bernardino presenta tratti di allegamento.