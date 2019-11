Allerta meteo: sospese le attività extracurriculari previste negli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Mondovì e chiuse le palestre comunali e provinciali

Visto il perdurare dello stato di allerta meteorologica di livello rosso, il sindaco di Mondoví, Paolo Adriano, ha emanato per la giornata di 24 novembre un’ordinanza di chiusura degli Istituti comprensivi Mondoví 1 e Mondovì 2 e delle palestre comunali e provinciali.



Non si svolgeranno, dunque, le elezioni dei rappresentanti di Istituto programmate per oggi, nè le partite e gli eventi sportivi di previsti nelle palestre.