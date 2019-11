Allerta rossa: frana sulla provinciale a Rocca de' Baldi, Tanaro vicino al livello di guardia a Ponte di Nava (2,23 metri) - FOTO

Piove con grande intensità su tutto il Monregalese e la val Tanaro, dove prosegue lo stato di criticità meteorologica preannunciato dall'allerta rossa contenuta nel bollettino diffuso da ARPA Piemonte alle 13 di ieri, sabato 23 novembre.

Il fiume Tanaro ha raggiunto questa mattina alle 5 i 2,23 metri a Ponte di Nava. Non manca molto al livello di guardia, già superata la pre-soglia.

Ecco gli ultimi aggiornamenti:

ROCCA DE' BALDI - Una frana nella notte ha invaso la strada provinciale 120 nel Comune di Rocca de' Baldi in direzione Mondovì. La carreggiata è stata prontamente chiusa al traffico veicolare dalla Provincia di Cuneo.

ROBURENT - Per quanto concerne i corsi d'acqua, il Roburentello risulta molto ingrossato, mentre il rio Freddo è esondato nel punto di immissione nel Roburentello. Chiusa in via precauzionale la strada provinciale 35 proprio in zona rio Freddo. Piccoli smottamenti verso valle. Attivato il C.O.C., cantonieri richiamati in servizio e protezione civile attiva. Allertate anche le ditte incaricate dello sgombero neve. Da ieri e per tutta la nottata appena archiviata, sono stati compiuti ripetuti, piccoli interventi tesi a liberare le cunette ostruite continuamente da foglie e terra. Il sindaco, Giulia Negri, ha effettuato cinque giri completi di ricognizione sull'intero territorio comunale.

BASTIA MONDOVÌ - Nelle aree agresti di Bastia Mondovì si è registrato lo straripamento del Tanaro. Frana di grande entità sulla strada per frazione Alfieri: popolazione isolata. Chiuse anche via San Fiorenzo per caduta massi e strada della Braja per allagamento.

CARRÙ - Numerose strade allagate e chiuse al traffico, barriere di allerta lungo via Badino e strada Oria. Il Tanaro non è esondato in frazione Reculata, ieri evacuata con ordinanza comunale.

CEVA - Il livello del Tanaro, dai 3,20 metri di ieri in zona passerella, è sceso a quota 2,40 metri. Non si segnalano ulteriori variazioni. Rimane chiusa al traffico la carreggiata nella zona di confine fra Ceva, Roascio e Castellino a causa di una frana.

GARESSIO - Rispetto agli aggiornamenti di ieri sera, si segnala un'ulteriore chiusura strada per frana di un muretto e della porzione sottostante in frazione Mursecco, indicata con transenne e bandelle. Da evitare assolutamente il passaggio nella zona tra le due fontane dal centro in direzione di Gavuglio. Livello del Tanaro in ribasso.

ORMEA - Il sindaco, Giorgio Ferraris: "Al momento non abbiamo avuto grossi danni e siamo riusciti a evitare situazioni di pericolo. Ringrazio i dipendenti comunali per la disponibilità dimostrata, Aldo e Luca per la consulenza tecnica e i volontari del distaccamento di Ormea dei vigili del fuoco, della locale squadra AIB e della Croce Bianca per la disponibilità e la collaborazione".