Cardè ripiomba nell’incubo alluvione: esondano i rii minori, che mandano sott’acqua diverse zone del paese (FOTO e VIDEO)

Cardè ripiomba nell’incubo dell’alluvione.

Tra i tanti Comuni del Saluzzese interessati dall’ondata di maltempo, Cardè è sicuramente il più colpito. Diverse zone del paese si sono risvegliate stamane completamente sommerse da diverse decine di centimetri d’acqua, che in alcuni casi hanno toccato quota 130 centimetri.

Allagata la piazza del Palazzo comunale, sede del Centro operativo d’emergenza, alla presenza del sindaco Matteo Morena, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

A Cardè sono infatti intervenute, oltre a quelle cuneesi, anche le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con i nuclei SAF (speleo alpino fluveo), i Soccorsi acquatici e i sommozzatori.

Alle 14 erano una decina le persone evacuate, ma sono 160 le persone residenti in aree soggette a provvedimento di evacuazione. In paese i pompieri hanno recuperato persone con l’ausilio dei gommoni.

Il grave allagamento che ha mandato sott’acqua buona parte del paese è dovuto, come ci ha confermato il sindaco Morena, a due rii minori: il Rio Riondino e il Rio Cionchea. Scorrono a pochi metri l’uno dall’altro. Ma il primo deve passare al di sotto del ponte sul quale transita via Salesea. Proprio il ponticello, un’infrastruttura in cemento armato lunga alcuni metri, con l’aumentare della corrente ostacola il deflusso regolare del rio, che esonda, tracimando nel Rio Cionchea.

Le acque del Cionchea, poi, con l’innalzamento del livello idrometrico, finiscono da un lato in alcuni prati, dall’altro proprio su via Salesea, causando gravi allagamenti che poi si ripercuotono in diverse zone del paese.

Per risolvere la criticità, il sindaco Morena, in costante collegamento con il presidente della Regione Alberto Cirio e con l’assessore Gabusi, ha ordinato la demolizione del ponte sul Rio Riondino, allargando il letto del corso d’acqua, e di conseguenza abbassando il livello del corso d’acqua.

Ecco il video della demolizione:

Sul posto presenti anche i funzionari della Regione.

Il fiume Po è esondato all’altezza del ponte di Corso Vittorio Emanuele II. La corrente del Grande Fiume si è riversata nei campi, così come successo anche a Faule, dove in mattinata si sono registrati locali allagamenti.

La situazione continua ad essere monitorata costantemente dalle autorità competenti. Diverse le strade chiuse, come la provinciale 29 per Villafranca Piemonte (quest’ultima a causa della piena del Rio Cantogno).