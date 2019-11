Continua l'allerta rossa: lunedì 25 novembre scuole chiuse ad Alba

Visto il bollettino dell’Arpa Piemonte delle ore 13, che conferma per il territorio comunale di Alba il codice di allerta Rosso per rischio idrogeologico, il Sindaco Carlo Bo ha firmato l’ordinanza di chiusura, lunedì 25 novembre 2019, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi l’asilo nido comunale e la facoltà universitaria presente in città.