L'allarme è scattato poco prima delle 15. Un albero è franata su Salita Vecchia di Cherasco invadendotutta la carreggiata.

Nessun veicolo coinvolto.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Situazione in via di ripristino.

Si tratta dell'intervento più importante nell'area Cheraschese dove non si segnalano altri problemi.