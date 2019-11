Garessio, emergenza maltempo: aggiornamento delle 15

Aggiornamento delle 15 dall'amministrazione cittadina di Garessio in merito all'emergenza maltempo che perdura ormai da due giorni sulla val Tanaro e sul Monregalese.

Il Comune raccomanda a tutti la massima attenzione, in quanto il terreno è intriso d'acqua e le frane sono possibili ovunque.

FRANE:

- Frana in regione Pozzuolo (strada della Colma) sotto le case, in corso monitoraggio per valutarla. Transito consentito solo per emergenze e ai residenti. Acqua sulla strada anche sopra le case. Sull'altro versante da Casario (Priola) alla Colma, frana grande e chiusura assoluta.

- Frana nell'abitato di Mursecco. Chiuso breve tratto di strada dal centro della frazione in direzione Gavuglio (chiusura all'altezza del pilone). - Frana in via dei Campi, all'altezza dell'agriturismo "La Vecchia Cascina". - Sulla strada provinciale 582 del Colle San Bernardo, frana 200 metri dopo la località Le Volte. Transito a una corsia fino a Cerisola. Chiusura prima del Comune di Erli. ALLAGAMENTI Riscontrati allagamenti sparsi sulla statale 28 tra Garessio (altezza ex albergo "Ramo Verde") e Trappa. Operai ANAS al lavoro.