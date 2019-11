Il maltempo si fa sentire anche a Rifreddo: torrenti a livello di guardia e frana su via Madonna del Devesio

Le incessanti piogge che insistono sul saluzzese ormai da due giorni stanno mettendo a dura prova torrenti, strade e ponti.

Non fa eccezione il territorio di Rifreddo dove i torrenti hanno ormai raggiunto il livello di guardia e si segnalano problematiche di difficile percorriobilità di alcune strade a causa dell'acqua che copre il manto stradale.

La situazione più critica si ha però in via Madonna del Devesio dove una frana caduta sulla carreggiata ha costretto il comune ad interrompere la circolazione dei veicoli su parte della strada.

"La situazione - spiega il sindaco Cesare Cavallo - per adesso è sotto controllo ma viste le previsioni di pioggia fino a lunedì pomeriggio abbiamo diramato un avviso alla popolazione di prestare particolare attenzione e di segnalare immediatamente le criticità. Protezione civile Ana ed Aib stanno monitorando il territorio ed insieme all'operaio hanno provveduto a predisporre la chiusura e la messa in sicurezza di via Madonna del Devesio che è stata interessata da una frana".