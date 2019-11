Il Saluzzese supera la notte di forte maltempo: esondano Ghiandone e Rio Secco a Barge. Situazione sotto controllo, seppur delicata (FOTO)

Il Saluzzese supera, senza criticità troppo elevate, la prima notte di forte maltempo che ieri ha indotto l’Arpa a diramare un’allerta meteoidrologica arancione, di secondo livello.

Protezione civile, Amministratori e tecnici hanno monitorato, costantemente, la situazione sin dal pomeriggio di ieri.

AIB AL LAVORO A PAESANA

A Paesana, dopo il vertice con il sindaco Emanuele Vaudano e il caposquadra Gianfranco Barra delle 18 di ieri (sabato), intorno alle 24 sono entrate in azione due squadre di Protezione civile, che hanno effettuato sopralluoghi in tutte le frazioni e borgate del paese.

I volontari hanno lavorato per garantire un deflusso delle acque piovane il più regolare possibile, pulendo piccoli canali e rii minori, tombini e griglie di raccolta. Sono stati rimossi anche alcuni alberi caduti, che bloccavano la strada che conduce a borgata Pianlavarino.

Da ieri sera è aperta l’unità di crisi, per eventuali segnalazioni, che risponde al numero 0175.94273.

LE CRITICITA’ MAGGIORI A BARGE

Ancora una volta, le criticità maggiori si registrano a Barge. Qui, già nel pomeriggio di ieri, era stato attivato il presidio all’altezza del ponte sul Rio Secco di via Cardè 107. Nonostante la presenza in loco dei volontari di Protezione civile e di un mezzo escavatore, non si è riusciti a scongiurare l’esondazione del corso d’acqua.

In nottata, il sindaco Piera Comba, insieme al vicesindaco Elio Trecco ed al responsabile dell’area tecnica Cristiano Savoretto, si sono recati nei pressi dell’abitazione. Il nucleo famigliare ivi residente è stato evacuato a bordo dell’escavatore prima e di mezzi di Protezione civile poi. Una volta al sicuro, le persone evacuate si sono recate da parenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno supportato l’evacuazione, garantendo anche l’illuminazione dell’area con una torre faro.

Situazione critica anche sul torrente Ghiandone, in corrispondenza del ponte sulla strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”, chiusa da questa notte in entrambi i sensi di marcia, da Crocera di Barge al bivio de “La bela rusin”. Il torrente, alle 6, ha raggiunto i quattro metri di livello idrometrico (soglia di pericolo), esondando (come capita pressochè sempre) nei prati sulla sponda orografica sinistra.

Poco prima delle due sul ponte si è tenuto il briefing delle autorità. In corrispondenza del ponte del Ghiandone, già nella serata di ieri, il sistema di Protezione civile aveva disposto l’invio da Fossano di una torre faro con generatore, per garantire l’illuminazione dell’intera area, presidiata, già da ieri pomeriggio, dagli uomini della Provincia di Cuneo (Mario Rolando è il capocantoniere di riferimento per la zona), dalla Protezione civile – coordinata da Valter Borda Bossana e Manuel Rossa – e dai Vigili del fuoco.

In paese, invece, i Vigili del fuoco sono stati allertati per prosciugamenti in via Soleabò e per altre criticità, fortunatamente non gravi, dovute alle intense precipitazioni.

Attivo il Centro operativo comunale, raggiungibile al numero 0175.347601.

CHIUSA ANCHE LA CARDE’-VILLAFRANCA

La Provincia di Cuneo ha anche disposto la chiusura del tratto di strada provinciale 29 compreso tra Cardè e Villafranca. La situazione sta infatti peggiorando lungo l’asse del fiume Po, con diverse squadre di Vigili del fuoco e Protezione civile in azione tra Barge e Cardè.

I VIGILI DEL FUOCO DI SALUZZO E BUSCA NELLE LANGHE

Il comando dei Vigili del fuoco di Corso De Gasperi, a Cuneo, ha disposto l’invio delle squadre di Saluzzo e Busca rispettivamente a Dogliani e Cortemilia, nelle Langhe duramente colpite dell’ondata di maltempo. Al tempo stesso, il Comando provinciale di Cuneo ha disposto il raddoppio dei turni dei pompieri permanenti: la turnazione è passata da 12 a 24 ore.

ALBERI CADUTI E ALLAGAMENTI ANCHE A BAGNOLO PIEMONTE

Sono tre le squadre della Protezione civile di Bagnolo Piemonte impegnate in molteplici interventi già da ieri sera. dopo il monitoraggio del pomeriggio, in serata i volontari hanno aperto il pattugliamento del territorio, intervenendo per la rimozione di alcuni alberi caduti.

Con le prime luci del giorno, invece, sono iniziati i prosciugamenti di alcuni scantinati allagati in centro paese.

A Bagnolo Piemonte, il sindaco Fabio Bruno Franco ha attivato con apposita ordinanza il Centro operativo comunale, contattabile in caso di emergenze al numero 0175.065306.

PROBLEMI DI VIAVILITA’ SULLA PROVINCIALE TRA REVELLO ED ENVIE

Anche a Revello le squadre di Protezione civile hanno monitorato per tutta la notte la situazione legata al maltempo. Si registra – come ci conferma il responsabile Mario Chiabrando – il parziale allagamento della Provinciale che collega il paese con Envie, nella corsia di marcia verso Revello.

Inoltre, vi sono piccole esondazioni dei rii minori montani, con possibili frane e smottamenti, che saranno verificati solo oggi, in giornata. Nella notte non è stato possibile effettuare sopralluoghi.

SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO A SANFRONT E NEL RESTO DELLA VALLE PO

Non si registrano particolari criticità a Sanfront, dove continua da ieri il monitoraggio delle squadre di Protezione civile, coordinate da Matteo Chiabrando, in costante contatto con il vicesindaco Francesco Lombardo.

Così come sul resto della vallata. Il Po, comunque, continua a non destare preoccupazioni, attestando il livello idrometrico ben al di sotto delle soglie di guardia.

Continua però a piovere, e le previsioni meteo danno precipitazioni in attenuazione soltanto domattina (lunedì). 24 ore lunghe e delicate attendono ancora il territorio. Si aspetta l’emissione del nuovo bollettino di allerta meteoidrologica dell’Arpa.