Il Varaita esonda in frazione Chiamina: due frane sulle colline di Verzuolo, danni limitati (FOTO E VIDEO)

Ha esondato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre, il Varaita nei pressi di frazione Chiamina di Verzuolo. I danni sono, al momento, limitati: non ci sarebbero abitazioni nelle vicinanze coinvolte.



Si segnalano inoltre due frane nelle colline di Verzuolo. Una in via San Bernardo il cui smottamento ha provocato la caduta di alberi che sono stati messi in sicurezza con corde e tramite taglio con motosega dai vigili del fuoco. Operazione simile per uno smottamento nei pressi del castello. Qui è stata chiusa la strada interessata dalla frana per permettere le operazioni di messa in sicurezza.



Domani i plessi scolastici a Verzuolo rimarranno aperti così come anche nel vicino comune di Manta. Saluzzo, ricordiamo, ha previsto la chiusura degli istituti nella giornata di domani, lunedì 25 novembre.