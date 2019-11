Maltempo: frane e allagamenti nel Monregalese e in val Tanaro, ma il livello dei fiumi si è abbassato (FOTO e VIDEO)

Nuovo aggiornamento circa l'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Monregalese e sulla val Tanaro.

Numerose le frane verificatesi, alcune anche di ingenti dimensioni, mentre il livello dei fiumi si è abbassato, nonostante l'intensità della pioggia.

La situazione attuale:

MONASTERO DI VASCO - Chiusura immediata al transito veicolare e pedonale di via Larone (poco dopo bivio per località Piuschin, in direzione Bertolini Soprani), per frana. Istituito inoltre il divieto per i mezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate in via San Giuseppe, per smottamento. Da ieri sera è stato attivato il Centro Operativo Comunale e tutti gli amministratori sono disponibili per eventuali segnalazioni o criticità.

PRIOLA - Frana di importanti dimensioni (ancora in movimento) lungo la carreggiata secondaria che collega Priola a Casario. Strada chiusa al traffico. Domani sarà segnalata alla Regione Piemonte.

MONDOVÌ - Il torrente Ellero ha raggiunto il picco di altezza questa mattina alle 7, quando ha sfiorato il livello di 2,09 metri. Alle 12 di oggi il livello si attestava a 1,96 metri. Riaperte al traffico via San Rocchetto e via Vecchia di Cuneo (tratto compreso tra l'ospedale e strada del Mazzucco). Restano chiuse in entrambi i sensi di marcia la provinciale 120 per Rocca de' Baldi e la provinciale 237 per Magliano Alpi. Il torrente Brobbio ha allagato i campi adiacenti al suo corso. Gli agenti di polizia locale e i volontari di Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per il monitoraggio del territorio e dei corsi d'acqua, che continua tuttora. Per qualsiasi informazione o segnalazione è possibile contattare il Centro Operativo Comunale, attivo 24 ore su 24 ai seguenti numeri: 0174/559354 oppure 0174/559355 o, ancora, 0174/559201. Nel pomeriggio si valuterà l'eventuale chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 25 novembre.

ROCCA DE' BALDI - Rimossa la frana di questa notte sulla strada provinciale 120 in direzione Mondovì, ove la viabilità, in via precauzionale, è ancora inibita. Osservato speciale il fiume Pesio, al momento sotto controllo.

CEVA - Tutti i rilievi e i parametri sono in calo. Il sindaco, Vincenzo Bezzone: "Ringrazio le squadre dei volontari di protezione civile e di soccorso, i carabinieri, compresa la sezione forestale, i vigili del fuoco, i dipendenti comunali, gli amministratori, opposizione compresa, per aver monitorato e agito in questa emergenza. Un grazie anche a tutti i cittadini per aver affrontato con razionalità, disponibilità e consapevolezza la minaccia, e infine ai giornalisti per una puntuale e utile informazione".

GARESSIO - Il livello del Tanaro si è abbassato, nessuna ulteriore criticità da segnalare.

ROBURENT - Riaperta dalle 12 la strada provinciale 35. Piccolo smottamento in località Molla Rizza, a monte della carreggiata: nessun problema per la circolazione. Frana anche in zona Mondini e cedimenti in località Nasi. Esondazione tombini in zona Colmè.