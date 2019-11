Maltempo: in Val Po situazione ancora sotto controllo, più critica invece su Barge e Bagnolo. Domani scuole chiuse (FOTO)

Scuole chiuse, domani (25 novembre), oltre che a Saluzzo, anche a Paesana, Rifreddo, nel plesso Sanfront, Martiniana Po e Gambasca, a Revello, Barge e Bagnolo Piemonte.

I sindaci hanno firmato i provvedimenti di sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado visto il perdurare dell’ondata di maltempo e dell’allerta arancio diramata alle 13 dall’Arpa.

La situazione, mentre sta preoccupando in pianura, non è particolarmente critica in Valle Po. Si registra qualche smottamento di lieve entità, locali esondazioni di corsi d’acqua minori e allagamenti. A Sanfront l'esondazione di rii minori ha causato l'allagamento di campi sul retro del cimitero, che si spingono sino a ridosso della strada provinciale che risale la Valle.

Sono al lavoro le squadre di Protezione civile, che continueranno il monitoraggio anche per questa notte.

Sul versante della Valle Infernotto, la situazione è più delicata: le precipitazioni più intense hanno causato maggiori disagi e problematiche, sempre legate a esondazioni e allagamenti di abitazioni o scantinati.

Decine le richieste prese in carico dai Vigili del fuoco e dalla Protezione civile.

Continua a rimanere chiusa la strada provinciale 589, la Saluzzo-Pinerolo, dal momento che il torrente Ghiandone è di poco al di sotto della soglia di pericolo. Il Po in piena ha superato i livelli di guardia, così come il Varaita, a Rossana.

Il Comune di Saluzzo informa che, nella cintura della città, sono chiuse le strade provinciali 662, Saluzzo-Pinerolo, 29, per Cardè, 663, Saluzzo-Torino e 662, per Savigliano.