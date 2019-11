Maltempo: lunedì 25 novembre scuole chiuse a Savigliano

Anche a Savigliano chiuse alcune strade per allagamenti e buchi nel manto stradale. In particolare sono state temporaneamente chiuse le strade per Monasterolo, Cavallotta, Suniglia, Marene e Santa Rosalia



Il comune di Savigliano ha indetto per domani lunedì 25 novembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università.



Il sindaco di Savigliano ha assicurato che comunque la situazione resta sotto controllo.