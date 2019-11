Maltempo tra Langa e Monregalese: la situazione a Bastia Mondovì, Carrù, Farigliano, Clavesana e Rocca Cigliè (FOTO)

Anche la porzione di territorio compresa fra Monregalese e Langa sta facendo in queste ore i conti con l'ondata eccezionale di maltempo.

Numerose le frane disseminate lungo strade comunali e provinciali. Abbiamo contattato i sindaci per fare un punto della situazione insieme a loro.

BASTIA MONDOVÌ - Scuole chiuse a Bastia Mondovì nella giornata di lunedì 25 novembre. "Abbiamo optato per questa soluzione - comunica il primo cittadino, Paolo Crosetti -, per non mettere in pericolo i nostri ragazzi. Per quanto concerne la situazione territoriale, non vi sono più persone isolate, il fiume è sceso di livello e le cunette sono costantemente monitorate. Abbiamo alcune frane, sia su strade comunali che provinciali, in quanto il terreno è zuppo d'acqua e non riesce più a drenare". Proprio in questi minuti è stato risolto uno smottamento tra San Quintino e Bastia Mondovì e se ne è verificato un altro sulla provinciale 126 verso Cigliè.

CARRÙ - "La situazione è stazionaria - asserisce il primo cittadino, Stefania Ieriti -. I problemi registrati ieri permangono oggi, a cominciare dalle strade soggette ad allagamento, in parte chiuse in parte a rischio. Ancora evacuata frazione Reculata: sono cinque le famiglie lontane dalle loro abitazioni che hanno trovato ospitalità presso parenti o amici". Pochissimi istanti fa, nuova frana in via della Stazione, chiusa al traffico con apposita ordinanza.

FARIGLIANO - "Tutto ha funzionato come si deve, nessun allagamento, neppure da parte di rii secondari - dichiara il sindaco, Ivano Airaldi -. Si è soltanto verificata una frana di piccole dimensioni in collina. Stiamo monitorando da ieri il Tanaro e tutte le zone a pericolo di esondazione, anche per valutare di ora in ora l'eventuale evacuazione di persone e famiglie. In ogni caso, oggi siamo ben al di sotto della soglia di pericolo".

CLAVESANA - "Il peggio parrebbe essere alle spalle - commenta il sindaco, Luigi Gallo -. Non prevediamo ulteriori pericoli. Abbiamo evacuato 5-6 persone ieri residenti in frazione Goretti per possibile esondazione, ma il provvedimento potrebbe/dovrebbe essere revocato nelle prossime ore. Non ha invece avuto luogo l'allontanamento dei 150 abitanti di borgata Gerino, in quanto il Tanaro non è cresciuto così tanto come si pensava. Avevamo comunque già attrezzato la palestra con le brandine portate dalla Croce Rossa Italiana di Mondovì, Alba e Cuneo".

ROCCA CIGLIÈ - Frana sulla strada provinciale 296. Carreggiata percorribile, già messa in sicurezza con l'apposizione di alcuni new jersey.