Maltempo: traffico ferroviario sospeso fra Limone e Ventimiglia

Movimento franoso sull’itinerario via Ferrania in Liguria

Il maltempo che sta interessando il Nord Ovest in queste ore ha causato ancora rallentamenti e sospensione della circolazione su alcune linee ferroviarie.

Il traffico sulla linea Savona – San Giuseppe via Altare è stata riattivata alle ore 16.40, con riduzione di velocità a 50 km/h mentre l’itinerario via Ferrania è interrotto per un movimento franoso, con previsioni di ripristino di una settimana circa. I treni Alessandria – Savona sono cancellati anche per l’interruzione della linea S. Giuseppe – Alessandria, tutti i treni Torino – Savona e Fossano – Savona sono invece deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio.

Si registrano ancora rallentamenti sulla linea Genova – Ventimiglia dove, a causa delle forti mareggiate in corso che trasportano detriti sulla sede ferroviaria, è inibito l’utilizzo del binario tra Loano e Albenga in direzione Ventimiglia. I treni viaggiano quindi sull’unico binario disponibile con circolazione alternata, con ritardi. Circolazione rallentata anche sulla linea Genova - Ovada – Acqui Terme, con velocità ridotta a 10 km/h tra Ovada e Prasco. In base all’evoluzione della situazione meteorologica, l’offerta dei treni di domani potrebbe subire riduzioni.

Traffico ancora sospeso, infine, nella tratta francese della linea Cuneo – Ventimiglia, tra Limone e Ventimiglia.

Continua l’attività dei tecnici di RFI per riparare i danni causati dal maltempo e ripristinare la piena funzionalità della circolazione ferroviaria.