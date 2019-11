Sul viadotto dell'A6 pochi minuti prima del crollo: 26enne di Garessio scampa alla tragedia

Tanta, tanta paura. Ma, fortunatamente, vissuta a posteriori. Eleonora Ragusa, 26enne di Garessio, è transitata sul viadotto "Madonna del Monte" sull'A6 appena pochi minuti prima che questo crollasse, travolto da "un evento franoso di eccezionali dimensioni", come recita il comunicato stampa diramato da "Autostrada dei Fiori spa".

"Ero in auto con il mio fidanzato, guidava lui - racconta telefonicamente la ragazza -. Non ci siamo accorti di nulla, né abbiamo sentito boati o altri rumori. Abbiamo appreso la notizia una volta arrivati a Cairo Montenotte. Siamo entrambi sotto shock, ci riteniamo miracolati".

Pur vivendo nel Cuneese, Eleonora percorre ogni fine settimana l'autostrada per raggiungere il suo compagno, residente in Liguria. "E infatti sono arrivata qui ieri - prosegue -. Quest'oggi per un impegno inderogabile ci siamo dovuti recare nell'entroterra savonese: mai e poi mai ci saremmo immaginati una simile sventura".

Nella vita di tutti i giorni, la giovane gestisce un negozio di acconciature a Garessio e in passato era già stata toccata da vicino da una tragedia simile: "Una delle 43 vittime del ponte Morandi era sposata con una mia cliente - ci spiega -. Purtroppo non ce l'ha fatta a salvarsi e la sua scomparsa mi ha segnato. Da allora viaggio sempre con un filo di tensione addosso in autostrada".

I fantasmi del dramma sfiorato in data odierna saranno difficili da allontanare, almeno da subito: "A causa dei disagi provocati dal maltempo siamo bloccati a Cairo Montenotte e non sappiamo ancora quando potremo tornare ad Albissola, dove risiede il mio fidanzato. Aspetteremo". Con la certezza, meravigliosa certezza, di essere vivi. Dettaglio mai di poco conto. Quest'oggi, ancor di più.