“Pensieri e parole: quando essere donna è arte!” Spettacolo al Toselli di Cuneo

Il Soroptimist International di Cuneo, Donne per la Granda, Coop Novacoop, PromoCuneo ed Incontri d’Autore, nell’ambito delle iniziative proposte dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di CUNEO, hanno organizzato uno spettacolo in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla Donna. Una riflessione su “Pensieri e parole: quando essere donna è arte!”

In questo evento voluto nella Giornata Internazionale contro la violenza sulla Donna, la scena è tutta per una Donna forte, con tante risorse, che si oppone alla violenza come alle situazioni di disparità. Donna che reagisce alle vicende avverse della sua vita o di quella altrui, che sa auto-affermarsi, avere consapevolezza, autostima e costruirsi.

Perché essere Donna è un’arte, fatta di naturalezza e costruzione di sé. Su questa linea guida ed attraverso questo messaggio positivo conduce lo spettacolo composto di teatro, musica, canzoni e poesia. Spettacolo promosso da due importanti sodalizi femminili cuneesi, il Soroptimist International Club Cuneo e Donne per la Granda, da sempre schierati per l’affermazione della Donna e delle sue capacità.

“Un invito alla speranza - sottolineano Giovanna Tealdi, Presidente dell’Associazione culturale Donne per la Granda insieme ad Ingrid Brizio, Presidente del Soroptimist Club Cuneo -. Vogliamo dare un messaggio corale, univoco e trasversale di fiducia e di supporto a tutte le Donne. Oggi attraverso il network delle Associazioni femminili si può non solo prevenire ma anche reagire”.



Lo spettacolo con i testi di Chiara Giordanengo, le voci dell’Accademia teatrale Toselli: Claudia Ferrari, Nadia Bianco, Alessia Dovero, Adele Tetamo, Bruna Tassone. Musiche a cura di Chiara Rosso ed Enzo Fornione e con la partecipazione di Serena Garelli ed Anna Maria del Grosso.

I biglietti, del costo di 5 euro, sono acquistabili on.line sul sito: www.promocuneo.it oppure al botteghino del Teatro Toselli un’ora prima dello spettacolo. Info PromoCuneotel: 333 4984128.