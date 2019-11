Tra porri e tartufo: il maltempo non frena gli eventi di questa domenica in Granda

Appuntamenti in calendario per questa domenica di pioggia Ultimo giorno per la Fiera del Tartufi Bianco ad Alba e per la Fiera dei Porri a Cervere, primi mercatini di Natale, musica e altri eventi previsti per oggi, domenica 24 novembre.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate a causa delle condizioni meteo, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

- Enogastronomia, fiere e sagre

Ad Alba, si conclude oggi, domenica 24 novembre, l’89° Fiera

Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte. Anche in questo fine settimana appuntamento con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali.

Prosegue oggi l’appuntamento con “Panettoni sotto le torri”, dedicato al panettone, un prodotto d’eccellenza conosciuto in tutto il mondo come dolce simbolo delle feste natalizie che fa parlare di sé all’estero quanto in Italia, coinvolgendo le pasticcerie artigianali del territorio albese che lo producono fresco. Appuntamento al Salotto dei Gusti e dei Profumi sabato dalle 10.00 alle 19.30 in Piazza Risorgimento.

Info e programma completo: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org.

Si conclude questo fine settimana, a Narzole la 209a Fiera Napoleonica dei Porri, dei Puciu e della Cugnà. Oggi, domenica 24 novembre, la Filarmonica Narzolese, in occasione del suo 30° anniversario dalla ricostituzione, festeggerà Santa Cecilia con il tradizionale pranzo sociale presso i locali del nuovo Oratorio.

Info: www.narzole.net

A Barolo, questa domenica è in programma una giornata gastronomica dedicata ai bolliti di selezionate carni piemontesi. Dalle 12, presso il padiglione di Piazza Caduti per la Libertà, infatti sarà protagonista il bollito, da gustare nei classici sette tagli di carne di vitello della coscia, integrato dalla gallina e dai cotechini, il tutto accompagnato da cognà e salse. A completare il menù saranno serviti antipasti, agnolotti in brodo, contorni e dolce, abbinati ai vini dei produttori locali. Il pranzo, che costa 38 euro, sarà servito nel padiglione riscaldato allestito in piazza Caduti per la libertà. Per verificare se ci sono ancora posti liberi, telefonare ai numeri 0173-56.64.30 o 339-73.18.100.

Info: www.facebook.com/Comune-Di-Barolo-Cn o www.comune.barolo.cn.it/

http://www.comune.barolo.cn.it/

A Cervere si conclude oggi la Fiera del Porro, rassegna con eventi enogastronomici, culturali e ricreativi, animazioni per bambini e numerose altre occasioni di divertimento. Gli appuntamenti gastronomici sono andati esauriti fin dall'inizio, ma vi è la possibilità che si liberi qualche posto, per cui l'invito è di seguire gli aggiornamenti della fiera su Facebook e Instagram, social a cura degli organizzatori e dei volontari della Pro loco amici di Cervere. Dalle 15 alle 18 sono previste visite guidate gratuite alla chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta, alla confraternita Santa Croce ed alla cappella di San Sebastiano, a cura dell’associazione Volontari per l’arte sezione di Fossano. In serata musica con chiusura dei festeggiamenti.

Orari: Mercato del Porro 9-18, serate Gastronomiche: 18-22.

Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

http://www.facebook.com/porrocervere

A Monforte d’Alba è pronta la nuova edizione della tradizionale “Fiera dei bèro”, manifestazione nata per premiare i bèro (montoni) migliori. Oggi, domenica 24, la fiera entrerà nel vivo. Dalle 9 alle 11.30 sarà servita la colazione del contadino, mentre dalle 12 è prevista la tradizionale polentata, accompagnata dallo spezzatino e dai formaggi. Alle 15 ci sarà la merenda a base di zabaione, mentre dalle 20 si potrà cenare con la paella. La serata sarà accompagnata dalle musiche latinoamericane dei Manos arriba. Per la cena è consigliata la prenotazione al numero 339-71.89.282. Per tutta la giornata le piazze e le vie del paese saranno animate da numerose bancarelle di tutti i generi e in biblioteca sarà visitabile la mostra fotografica di Donatella Arione.

Info: www.facebook.com/prolocomonforte

http://www.facebook.com/prolocomonforte

Questo fine settimana a Polonghera è in programma la Fiera di Santa Caterina. Questa domenica, a pranzo, fritto misto alla piemontese, su prenotazione. Durante tutta la giornata, sono attesi in centro gli espositori della fiera commerciale che ospiterà, tra le altre attrazioni, anche la tradizionale stima del maiale e la mostra fotografica di Maria Dematteis dedicata al paese dal titolo "Polonghera si rappresenta in mostra con quadri, disegni e fotografie". Per tutti gli appassionati, domenica pomeriggio sarà possibile visitare il Museo del Soldatino e del Figurino storico.

Info: www.facebook.com/proloco.polonghera.3

http://www.facebook.com/proloco.polonghera.3

A Trinità prosegue la tradizionale fiera dedicata a Pocio e Bigat. Il termine “Pocio” indica le nespole, frutto povero introdotto in Piemonte grazie ai Romani, mentre i “Bigat” sono i bachi da seta, in passato ampiamente allevati nelle campagne piemontesi per la produzione del prezioso tessuto. Nell'ambito della fiera è in programma un ricco calendario di appuntamenti e iniziative che animeranno il borgo del fossanese.

Oggi, dalle 9, in piazza Conte Costa, ci sarà “L'vej mercà 'd Trinità” con degustazioni varie, musica, allegria, divertimento assicurato e giochi per i più piccoli. In Piazza Umberto I°, per tutta la giornata: artisti di strada, madonnari, sculture con motosega, mostre ed esposizioni dei bachi da seta, appuntamenti gastronomici con vin brulè, caldarroste, panini e bagna cauda, dolci al pocio e cupeta. In bocciofila alle 12 è previsto il pranzo: battuta al coltello, polenta con sugo, panini e crostata al pocio. Oggi Trinità ospiterà il 7°campionato di carne battuta al coltello.

Info e programma completo: www.comune.trinita.cn.it

http://www.comune.trinita.cn.it





Domenica 24 novembre torna a far tappa a Crissolo la magia del Natale, con i mercatini sotto il Monviso, edizione 2019. Per le vie del paese, saranno oltre 100 gli stand che trasformeranno Crissolo in una vetrina a cielo aperto, con espositori e produttori a tema, ovviamente, natalizio.

Sin a partire dalle ore 9 del mattino, e per tutta la giornata, si potranno apprezzare le migliori specialità tipiche locali e dell’artigianato locale: l’occasione giusta per acquistare pensieri e regali in occasione delle festività natalizie. L’area interessata dall’evento sarà quella di via Umberto I, piazza Duca degli Abruzzi e piazza Umberto I.

Info: Nino 3896126227 - e www.comune.crissolo.cn.it

A Caraglio, presso il Filatoio, oggi, domenica 24 novembre ci sarà la festa finale EXPA che concluderà gli eventi in Valle Grana. Produttori, artigiani, buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccoli; dalle ore 14 alle ore 22 saranno tante le passioni che avranno il loro spazio, a partire dalla creatività e dalla musica per arrivare all'enogastronomia, passando per il gioco e l'arte. Per tutta la durata della festa nel salone delle feste al primo piano sarà possibile conoscere da vicino numerosi creativi e artigiani che saranno presenti con le loro creazioni: abbigliamento, accessori, oggettistica, gioielli, strumenti musicali e molto altro. Si mangerà e si berrà con un accompagnamento musicale variegato, che spazierà dalla musica classica alla musica occitana e non mancherà la musica corale. Visitabile la mostra “L'altra tela di Leonardo” e il Museo del Setificio Piemontese. Animeranno la giornata giochi per grandi e piccini.

Info: www.terradelcastelmagno.it

http://www.terradelcastelmagno.it

A Peveragno, questo fine settimana avrà luogo la Fiera di Sant’Andrea; annullato il mercatino con le bancarelle dei prodotti locali a causa delle condizioni meteo. Confermati invece tutti gli altri eventi in programma oggi, il pranzo delle trippe di Sant'Andrea, le caldarroste ed il vin brulé, la Corale Valle Stura, i presepi in Crusa' e la serata pizza alla pala con l'orchestra liscio "Dario e Italo". Durante la manifestazione i ristoranti locali proporranno il menù a base di trippe.

Info e programma: www.facebook.com/prolocopeveragno

http://www.facebook.com/prolocopeveragno

Oggi, nel centro storico di Vernante ci saranno le bancarelle del mercatino "Sapori di neve", iniziativa nata per valorizzare le attività commerciali del comune che esporranno anche i loro prodotti di qualità e per offrire ai visitatori oggetti creativi, artistici e di artigianato, idee originali per un regalo o un acquisto. Alle ore 12, l’aperitivo musicale in via Umberto I e nel pomeriggio spettacoli itineranti natalizi a cura della Street Band Prismabanda. Non mancheranno, per contribuire a creare l’atmosfera della festa, le note occitane, alle ore 15, dei Sonadors de la Val Estura (piazzetta La Mandolera) e alle ore 16, di QuBa Libre Trio – Gran Ballo occitano (Piazza dell’Ala). Per scaldarsi il pubblico potrà gustare caldarroste e vin brulè. Nel Centro visita del Parco Alpi Marittime e sede della Proloco sarà aperta (10-12 e 15-18) la mostra Iconografia vernantensis. Sono esposte un centinaio di tavole ad acquarello della flora locale a cura dell’artista ed ex guardiaparco Claudio Giordano, allestita per celebrare il 40° anniversario del Parco naturale a Vernante. Presso i locali potrà prenotare anche la visita al Museo Attilio Mussino, primo illustratore dell’edizione Bemporad di Pinocchio.

Info: www.facebook.com/proloco.vernante

http://www.facebook.com/proloco.vernante

Domenica 24 novembre, dalle 10 alle 19, a Pamparato è in programma la 20° Fiera del Grano Saraceno e della Castagna Bianca. Sull’antica “Roa Marenca” Pamparato era una rara area di sosta e di coltivazione. Qui, da 20 anni si festeggia l’arrivo dell’inverno, con le sue coltivazioni antiche di grano saraceno, con una mostra mercato dedicata all’artigianato e ai sapori a “km Zero”: la castagna bianca, la patata di montagna, il formaggio d’alpeggio Raschera, le paste di meliga dalla farina rustica del mais “ottofile”. Il mercatino animerà le vie del borgo con prodotti tradizionali, degustazioni, rassegna degli antichi mestieri, gara di taglio della legna e naturalmente con la polenta saracena preparata dai mastri polentari della valle. Possibilità di visita delle cappelle campestri del circuito “Preghiera Dipinta” e tour delle 23 fontane. In collaborazione con la Fondazione FORMA Onlus ci sarà il 6° Villaggio Natalizio dei Babbi Natali di Pamparato. La giornata sarà animata dalla musica del gruppo “La banda d’j amis”.

Info: http://comune.pamparato.cn.it

http://comune.pamparato.cn.it

A Scagnello si concluderà oggi la manifestazione “Delizie d’Autunno”; alle ore 10 apertura degli stands, alle ore 12,30 pranzo con prodotti tipici, alle ore 15 laboratorio per bambini, alle ore 15.30 premiazione concorso fotografico “Delizie d’Autunno” riservato ai ragazzi dai sei ai quattordici anni. E per finire alle ore 16.30 castagnata per tutti.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Scagnello

http://www.facebook.com/Pro-loco-Scagnello

Questo fine settimana torna il tradizionale appuntamento al Forte di Vinadio il “Mercatino di Natale”, l’evento con lo shopping prenatalizio al coperto, lungo i suggestivi corridoi del Forte. Saranno oltre 100 le bancarelle di prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i camminamenti del Forte, è previsto un ricco programma di appuntamenti e intrattenimenti. Oggi, domenica 24, alle 10, ci sarà la tanto attesa apertura della Casa di Babbo Natale, dove, per tutta la giornata, i bambini potranno consegnare la “letterina” con la lista dei loro desideri al Babbo dalla bella e lunga barba bianca, mentre Mamma Natale offrirà dolciumi e bevande. Il biglietto di ingresso al Mercatino, infine, darà diritto all’ingresso ridotto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta durante tutta la manifestazione.

Info: https://fondazioneartea.org/event/mercatino-di-natale-xvi-edizione

- Spettacoli, musica e cultura

Oggi, domenica 24 novembre, alle 17 nel santuario della Beata Vergine di San Giovanni, a Sommariva del Bosco, l’accademia Maghini presenterà il concerto per arpa e archi con l’Orchestra d’archi giovanile di Torino. I giovani del complesso torinese affronteranno un repertorio con musiche di Bach, Vivaldi e di Händel, compositori che a loro volta furono molto legati a istituzioni educative.



Questa domenica, a Baldissero d’Alba, è in programma il concerto spirituale intitolato “Ave Maria”. La chiesa parrocchiale di Santa Caterina si riempirà, alle 20.30, delle sinfonie dedicate alla Vergine, celebri quelle di Schubert, Bach, Gounod. Simona Colonna, che a Baldissero è di casa, sarà la voce, il violoncello e il flauto; suonerà il contrabbasso e la chitarra Matteo Ravizza, mentre la voce recitante sarà di Patrizia Camatel.



Questa sera a Cuneo, l’Acumar onlus, Associazione cuneese malati reumatici, e il gruppo corale Feelarmonia Ensemble, organizzano “Il canto che cura”, serata di solidarietà a favore dei malati reumatici: appuntamento alle 21, in sala San Giovanni, via Roma 4. La prima parte del concerto sarà un viaggio ideale tra melodie provenienti da vari angoli del mondo, dal grande Nord al Sud America, dalla Russia all’Africa e all’Italia. La seconda sarà interamente dedicata al Natale, unendo composizioni d’autore ad arrangiamenti di famose melodie popolari. Non solo, quindi, un evento culturale, ma uno spazio per condividere emozioni e divertimento. L’Acumar, da anni attiva sul territorio con progetti volti a migliorare il percorso di cura e la qualità di vita delle persone con malattie reumatiche.



Info: www.facebook.com/acumaronlus/



Continua la rassegna “Classica”, i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba; oggi, domenica 24 novembre, Luigi Puddu, chitarra, suonerà musiche di Albeniz, Villa Lobos, Barrios, Segovia. Appuntamento alle ore 11, nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta San Giovanni Paolo II ad Alba.



Info: www.albamusicfestival.com