Nero perugino al 60 % (terza parte)

“Nove persone su dieci dicono di amare la cioccolata. La decima mente.”

(J. Tullius)

“Fra cioccolata e caramelle? Scarterei le caramelle”.

(A.Bergonzoni)

Osservare le dita consumate dal tempo e dal lavoro manuale spezzare la barretta di cioccolato offrendocela con fare liturgico come l’ostia più scura del mondo.

“Ma è amarissima!”

“Snap!”

“Cosa c’entra la Disco anni ’90?”

“Snap! è l’onomatopea con cui gli anglofoni identificano la croccantezza che attiva a livello neurale il piacere della masticazione. La barretta di cioccolato ha fatto Snap!”

“Perché è così amara?”

“Deriva dal cacao criollo, una qualità di cacao molto rara e fragile che rappresenta solo lo 0,001 % della produzione mondiale. Essendo sprovvisto di tannini il criollo non ha né acidità né astringenze, è cremoso e rotondo, in particolare quello che stiamo assaggiando è il Guasare (secondo solo al Porcelana) che si produce al confine fra Venezuela e Colombia, ha un frutto verde e rugoso la cui fava ossida molto velocemente al punto che l’usuale colore bianco del criollo diventa al contatto con l’aria prima rosato, poi violaceo quindi marroncino scuro. Se lo lascia sciogliere in bocca avvertirà note di mandorla, caramello, rosa antica e panna.”

“Venezuela eh?”

“Si. Nel Seicento è stato il più grande produttore al mondo di cacao. E ad oggi le qualità più pregiate provengono da lì, non solo il criollo ma anche il Forastero Trinitario. Storia singolare quella del Venezuela.”

“In che senso?”

“Ricco di materie prime, fra cui diamanti e appunto cacao, ma soprattutto petrolio, è uno dei paesi più poveri al mondo. Comunque il primo a imbattersi nei “bacao”, i giganteschi alberi di cacao alti il doppio del normale, fu Cristoforo Colombo sulle rive del lago Maracaibo vicino alle montagne di Avila e in particolare a Choronì, coi suoi muri imbiancati a calce e le case provviste di patio coi tetti reclinati verso l’interno, dove la leggenda vuole che orsi e giaguari convivano felici cullati fra i ruggenti scrosci delle locali cascate …”

“Lei ha l’anima del romanziere …”

“Ha ragione. “Je divague”, come scriveva Nabokov in Lolita, ma lei deve capire che il cacao è stato per questi popoli, prima della decadenza, più che una risorsa: si bruciava burro di cacao nelle lampade votive e si ricavava una bevanda medicamentosa dai chicchi crudi che a loro volta venivano usati come moneta di scambio al punto che ancora oggi può sentire qualche anziano dire: “no vale un cacao”, per commentare un oggetto di poco valore. Pensi che in una mappa francese del 1831 sul Venezuela c’era scritto: “d’où vient le bon cacao”.

“Come sulle antiche cartine geografiche dell’Africa, tracciate dai naviganti di costa: “Hic sunt leones”.

“Il principio è lo stesso. È lì che fra colture di cocco, caffè e mango, all’ombra della foresta di felci, mangrovie e bukare rosso fiammanti, stregati dall’esitante vita della Brunfelsia Americana che nasce e muore una notte l’anno, i Conquistadores edificarono i loro monasteri che divennero i maggiori luoghi di produzione e consumo della cioccolata.”

“Ma questo non contraddice un po’ la natura lussuriosa del cacao?”

“Ma lei ha ragione! Difatti c’è tutta una letteratura che racconta del dualismo fra Chiesa cattolica e cioccolato, più in generale si potrebbe tracciare un elenco dei cibi proibiti poi sdoganati da San Pietro, a partire dal pomodoro, passando attraverso la mela per poi finire appunto sul cioccolato. Nel 1569 San Francesco di Sales scriveva: “ciò che entra in bocca non danneggia l’anima …”

“Si vede che a quei tempi ancora non esistevano i ristoranti cinesi”.

“Ah ah. I carmelitani scalzi invece la ritenevano così peccaminosa che condannavano a tre giorni di pane e acqua chiunque la consumasse. Pio V al contrario sosteneva che se allungata con acqua non interrompeva il digiuno. Nel 1743 Benedetto XIV passò alla storia regalando cioccolato alle guardie svizzere …”

“Un po’ come pagare una escort a Hugh Hefner …”

“… Pio VI nel 1799 disse che la cioccolata si poteva assumere fuori dai monasteri o se si era malati, ma la vera rivoluzione avvenne nel 1830 con l’invenzione della “temperatura”, che consentiva di plasmare il cioccolato in mille modi diversi. Nacquero le uova di Pasqua.”

“Così la cioccolata contribuì a diffondere il Verbo. Fu il vero “easter egg” della Chiesa apostolica romana.”

“La secolare questione inerente al cioccolato è se si tratti o meno di un alimento. Contiene principi nutritivi o è l’ora di ricreazione nella scuola alimentare? Esiste una cultura del cioccolato o si tratta di semplice intrattenimento? Sbarcato in Spagna e diffusosi per tutto il Vecchio Continente nel ‘700 fu la Francia il suo maggiore consumatore. La Regina Anna, mamma del Re Sole, diceva: “ Ho solo due amori: il re e la cioccolata.” Voltaire ne era ghiotto, così come il cardinale Richelieu e Mazzarino, l’iniziale spinta propulsiva fu la presunta natura medica del cacao al punto che ancora oggi qualche vostro cugino chiama i cioccolatieri: “i farmacisti del piacere”. Maria Antonietta ne beveva di tre tipi, quella igienica (coi fiori d’arancio), quella con radici d’orchidea per rafforzare lo stomaco e quella con latte di mandorle per digerire.”

“E a Versailles?”

“Mentre il secondo e il terzo Stato consumavano borghesemente il caffè stando seduti prima di andare al lavoro, nella Reggia ci si abbandonava al lusso della cioccolata da sdraiati e non è un caso che le maggiori cortigiane di allora ne bevessero tantissima; la Du Barry ne preparava a litri per il suo Luigi XV (che aveva problemi di impotenza), mentre la celebre M.me Pompadour impazziva per la sua zuppa di cioccolata calda e tartufi, che serviva per mitigarne la frigidità”.

“Frigida? La Pompadour? Ma non è stata la più grande cortigiana di sempre?”.

“Secondo gli storici era “una pianista da concerto con dita insufficienti”. Sul Marchese de Sade è già stato detto tutto quello che si voleva e poteva dire al punto che parafrasando una delle sue più celebri frasi sarebbe il caso di lasciarlo stare, almeno da morto, comunque implorava sua moglie, con appassionate lettere dal manicomio di Charenton, di spedirgli tanta cioccolata, “nera quanto il sedere del diavolo è nero di fumo”. Tale era il consumo di cioccolata fra gli aristocratici dell’Ancien Règime che venne coniato un apposito termine per descriverne la cremosità: “feutrée”, ovattato. Prima di approdare nello Stato della cioccolata per antonomasia c’è da dire che gli usi più spregiudicati del cacao nella culinaria provengono proprio dall’Italia.”

“Sarebbe?”

“Gli “npanatigghi” siciliani e cioè carne tritata, spezie, zucchero e cacao, il cinghiale al cioccolato veneto ma soprattutto il sanguinaccio di Pacentro.”

“Abruzzo is the new Tenochtitlan.”

“Esatto: lardo di maiale, mandorle tritate, scorza di arance, limone tritato, mosto cotto, sangue di porco e fondente grattugiato. Praticamente un tlaquetzalli sannita, un alimento così viscerale che ricorda la cioccolata mista a sangue che gli aztechi davano da bere alle vittime prima di sacrificarle e che sembrava avere un effetto quasi anestetico.”

“È arrivato Salvini. Sente il boato?”

“Il mio viaggio nella Storia della cioccolata sta per finire. Manca la tappa svizzera. La seconda svolta, dopo lo zucchero introdotto dai Conquistadores, è stata l’invenzione della cioccolata al latte. Nel 1875 Daniel Peter decide di mescolare il latte in polvere di sua figlia (allergica ai latticini) con la cioccolata e scopre che lega stabilmente col burro di cacao perché non contiene acqua. È un miracolo anche perché dalla cioccolata da bere si passa alle barrette di cioccolato che diverranno l’unità di misura dell’industrializzazione dolciaria. Sa come si chiamava il farmacista che fornì a Peter il latte in polvere?”

“Lindt?”

“Fuochino. Nestlè. Rudolph Lindt ebbe accesso al segreto della mescolatura e, grazia alla re-immissione di burro cacao, diede forma al sericità e al sentore di caramello che caratterizza il suo marchio nel mondo, ma questa è storia. Attualmente i principali produttori al mondo di cacao non sono più in Sudamerica ma in Africa. In Ghana e Costa d’Avorio praticamente un quarto della popolazione è impiegata in questo settore, o forse dovrei dire sfruttata. In un documentario di qualche anno fa un bambino che lavorava diciotto ore al giorno in una piantagione di cacao disse all’intervistatrice: “ Quando mangiano il cioccolato (gli occidentali) mangiano la mia carne.”

Uscire nella sera sapida di caldarroste osservando Matteo Salvini in camicia bianca da seminarista distribuire cioccolata a grappolo sulla folla fremente.

“L’altra volta impugnava un’immaginetta della Madonna.”

“La vedo nera.”

“Nero semmai. Al 60%. Fuso più che fondente.”

“Un trionfo della Destra quindi.”

“No. Più un funerale della Sinistra. Anzi, il decennale della scomparsa.”

“Decennale? È gentile.”

“Un vero e proprio crollo. Anzi un “criollo”. Adesso aspettiamo le elezioni in Emilia. Finirà anche lì a quattro di spade, anzi piade. Ogni regione ha la sua tipicità.”