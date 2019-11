Pronti i tanti corsi di sci, gratuiti e non, griffati “Isaia Sport”

La neve c’è. Il tapis roulant di Pian della Regina è in funzione. Non hai mai sciato a vuoi imparare a farlo ma sei in cerca di conferme sulla tua passione prima di avventurarti nell’acquisto dell’attrezzatura o nell’iscrizione ad un corso?

Dopo lo straordinario successo degli anni passati, tornano - domenica 1, sabato 7 e domenica 8 dicembre - le lezioni gratuite di sci riservate a sciatori principianti organizzati dalla "Scuola Sci Monviso” in collaborazione con il negozio di articoli sportivi “Isaia Sport” di Paesana e Crissolo e la Monviso Ski.

Sono già 120 gli iscritti alla data odierna (suddivisi in tre turni per ciascuna delle date indicate, ma con un po’ di fortuna… La promozione prevede la gratuità anche del noleggio della attrezzatura e del costo del biglietto del tapis omaggio.

“I nstri corsi sono diventati ormai una sorta di appuntamento fisso di inizio dicembre – dice Daniele Isaia, maestro di sci insieme con il figlio Davide e titolare dell’omonimo negozio – e vi invitiamo a contattarci al numero 0175.945900 per ulteriori informazioni”.

Tutto è ormai pronto anche per i corsi di sci delle vacanze di Natale e per quelli del sabato e della domenica che cominceranno sabato 11 e domenica 12 gennaio e dureranno 6 settimane consecutive, rivolti a sciatori principianti ed a sciatori di livello superiore, fino alla preagonistica, e si svolgeranno a Pian della Regina per i principianti e a Crissolo per gli altri.