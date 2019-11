Alba: un nuovo albero donato dal Comune alla Scuola “Pollicino” per la Festa degli Alberi

Il sindaco di Alba, Carlo Bo, ha incontrato nei giorni scorsi i bambini della Scuola dell’Infanzia “Pollicino” di via Rio Misureto per presentare loro Piccolo Plat, il nuovo albero donato dal Comune di Alba che vivrà nel giardino della scuola.

L’iniziativa, che ha avuto luogo proprio il 21 novembre, giorno della Festa degli Alberi, è nata da un’idea dei bambini stessi che, in seguito alla partecipazione al concorso “L’Albero racconta” indetto dalla Pro Loco di Castino, hanno tratto spunto per indirizzare una lettera al sindaco, chiedendo un nuovo compagno per Plat, Betty e Bet, i soli tre alberi rimasti nel loro giardino.

“Non appena ho ricevuto la lettera – ha commentato il primo cittadino – mi sono adoperato, affinché il loro desiderio fosse esaudito al più presto. Sono quindi lieto di festeggiare insieme a loro questo piccolo ma grande risultato dal valore concreto e al tempo stesso simbolico: Piccolo Plat ha messo radici e crescerà dove ogni giorno crescono e germogliano tante piccole vite”.

“L’Istituto Comprensivo Moretta - ha osservato la dirigente Wilma Proglio - da sempre è attento alle iniziative culturali del territorio indirizzate alle scuole, quali anche i concorsi a cui la Scuola Pollicino in questa prima parte dell’anno scolastico ha partecipato grazie all’instancabile operato delle insegnanti. Si tratta di importanti occasioni formative che stimolano l’impegno, la creatività e la fantasia dei nostri piccoli alunni. Siamo molto grati al sindaco Bo per avere accolto la richiesta che ne è scaturita e per essere stato con noi in un momento tanto significativo”.