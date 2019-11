A Fossano l'amministrazione smentisce le fake news: scuole aperte

Sono molti gli interventi che, in queste ore, vedono impegnati protezione civile e vigili del fuoco sul territorio fossanese, ma la situazione complessiva non desta particolare preoccupazione.

L'amministrazione comunale smentisce, dunque, la fake new che sta circolando in queste ore che vuole le scuole fossanesi chiuse nella giornata di domani, lunedì 25 novembre.

L'opera di un buontempone che probabilmente ritiene prioritario saltare un giorno di scuola rispetto a lasciar lavorare decine di persone, a partire dagli amministratori per arrivare a uffici, forze dell'ordine, giornali, che in queste ore lavorano incessantemente per garantire sicurezza e corretta informazione, è stata smentita da una nota del comune: "L'Amministrazione comunale di Fossano smentisce le fake news riguardanti la chiusura delle scuole nella giornata di domani, lunedì 25 novembre. Resteranno dunque aperte le scuole di ogni ordine e grado" comunicano dall'ufficio del sindaco.

Girava infatti sui social un falso screenshot del sito del comune di Fossano in cui era riportata la notizia delle scuole chiuse