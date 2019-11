Mondovì: focus del Comizio Agrario sul riso

Il Comizio Agrario, in collaborazione con l'Accademia della Castagna Bianca di Mondovì, organizza un seminario sul riso in occasione dell'uscita del n. 18 de "I quaderni della nonna" dedicato appunto alle ricette a base di riso.

L’evento si terrà venerdì 29 novembre alle 17,30 presso la sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Dalla Prefazione del quaderno n. 18 scritta da Guido Viale: «É il cereale più coltivato al mondo, non ha controindicazioni per i celiaci e gli intolleranti al glutine e oltretutto è un vanto dell’agricoltura italiana che ha saputo selezionare varietàpregiate ( ad es. Arborio, Carnaroli, Vialone nano, originario e, da ultimo, Venere) adatte per piatti che spaziano su tutte le varie portate nostrane.

Da sempre (anche senza dover essere ricoverati in ospedale), specie in bianco, è stato utilizzato per diete sane e come toccasana per piccoli problemi, ma ora si cominciano a ri-apprezzare anche le proprietà di quello integrale che, una volta superate le remorementali per il lungo tempo necessario per la sua cottura, conservando la crusca, previene molte malattie “moderne” mantenendo tutti i preziosi nutrienti e le fibre in essa contenuti.La messe e la varietà di ricette che abbiamo raccolto - principalmente dalle Scuole elementari di Roccaforte e dalla classe 1° B delle medie di Vicoforte - ben ne testimoniano non solo laversatilità ma soprattutto il radicamento nella nostra tradizione, anche locale, declinata in innumerevoli varianti anche dello stesso piatto che, più di altre volte, ci hanno costretto a scelte difficili e numerose rinunce.

I risotti, poi, sono uno dei principali vanti della cucina italiana ma spauracchio di molti cuochi perché, pur nella loro apparente semplicità, sono piatti che richiedono particolare accuratezzain diversi e ben codificati passaggi essenziali per una riuscita ottimale; per questo motivo nell’ultima pagina troverete l’estratto del protocollo cui attenersi redatto dagli amici della Confraternita del Risotto».