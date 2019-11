La legge di Bilancio in Commissione al Senato: le richieste di Marco Perosino e Giorgio Bergesio

Gentile Direttore,

in occasione della legge di Bilancio, che sarà in Commissione al Senato da Martedì prossimo 26 novembre, abbiamo voluto rappresentare le esigenze di tutti gli amministratori provinciali e comunali, portando a conoscenza della situazione finanziaria della Provincia a seguito della Legge 56/2014 (legge Delrio), ed abbiamo congiuntamente presentato due emendamenti.

Le nostre richieste specifiche per la Provincia di Cuneo riguardano:

- emendamento 63.0.56: contributo in conto capitale di 20.000.000 per anno 2020 e 20.000.000 per anno 2021;

- emendamento 63.0.55: maggiore disponibilità di circa 6 milioni all’anno mediante riduzione del 50% di prelievo dello Stato sulle entrate proprie della Provincia.Gli emendamenti che alleghiamo comprendono relazione esplicativa con indicazione della copertura finanziaria;

Sappiamo che non sarà facile ottenere quanto richiesto ma è utile e proficuo iniziare un percorso politico di evidenziazione della particolare situazione della nostra Provincia.

È necessario superare la Legge Delrio e dare autonomia finanziaria alla Provincia, unitamente ad un sistema elettorale in capo ai cittadini. Promettiamo impegno e determinazione con tutti i colleghi al fine di raggiungere il risultato!

Grazie,

Senatore Marco Perosino

Senatore Giorgio Maria Bergesio