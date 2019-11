A Busca inaugurata la panchina rossa del Giardino dell'Infinito

In Italia viene commesso un femminicidio ogni 72 ore, tre su quattro in casa e le vittime della violenza di genere sono italiane nell'80% dei casi, gli autori sono italiani nel 74% dei casi.

Questi dati eclatanti sono stati ricordati sabato scorso dal sindaco Marco Gallo, nella mattinata al Teatro Civico organizzata in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nell’evento è stata inaugurata la Panchina Rossa del Giardino dell'Infinito (la cerimonia si è tenuta al teatro a causa della pioggia).



Oggi, nella data esatta della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade il 25 novembre, sempre al Civico si tiene un convegno dedicato alle truffe affettive, una forma di violenza che ricade soprattutto sulle donne.



La mattinata di sabato è stata organizzata insieme con la Città, dal Consiglio comunale dei ragazzi, dai ragazzi delle classi D delle scuole medie, dall’associazione Busca&Verde e Lions Club Busca e Valli, con la partecipazione dei violinisti Francesca Michelis e Lorenzo Veglia. Era presidente anche la presidente dell'associazione "Mai più sole" Adonella Fiorito e la signora Pierina Mellano che ha donato la panchina al parco e alla città.