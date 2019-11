A Monforte d'Alba l'istallazione BAROLO TO HEAVEN di Emilio Ferro

Venerdì 1 novembre a Monforte d’Alba, la neonata Fondazione Radical Design ha scelto non a caso la serata di Ognissanti per celebrare la santificazione del re dei vini, sostenendo la realizzazione di un’installazione site-specific proprio nel comune più elevato tra 11 dove si produce il Barolo.

BAROLO TO HEAVEN è il titolo di questo appuntamento artistico che ridisegna un modo onirico di leggere e vivere il territorio e, mixando sacro e profano, festeggia l’ascesa del Barolo all’Olimpo. Nei giorni che vedono Torino protagonista della scena artistica internazionale, la Fondazione Radical Design sposta l’attenzione su uno degli angoli più suggestivi del Piemonte ed invita Emilio Ferro a realizzare un’esperienza temporanea e magica dove interagiscono pubblico, luce, e suono.

BAROLO TO HEAVEN coinvolge lo spettatore in modo attivo e lo rende partecipe di un disvelamento, un percorso artistico totalizzante, in un crescendo emozionale che a partire dal centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia porta alla scoperta dello scambio atavico tra uomo e natura, tra la sacralità e il simbolismo della luce. Un viaggio che parte dal paesaggio antropizzato e porta il pubblico a riscoprire il paesaggio naturale del luogo attraverso un percorso nel bosco avvolto dalle tenebre. Questo lavoro propone l’esperienza dell’esplorazione in senso più ampio e si configura come un’indagine delle percezioni umane, sollecitate da una costellazione di stimoli visivi e sonori. Il misterioso progetto viene svelato all’ultimo agli spettatori, accompagnati da una musica elettronica sperimentale / left-field techno: altoparlanti e sorgenti luminose, collocati nello spazio buio, vengono attivati secondo una partitura precisa, creando così un percorso drammaturgico originale. La Luce si insinua come una lama tra le tenebre, raggiungendo le nuvole e fendendo la nebbia.

Con BAROLO TO HEAVEN lo spettatore è al contempo protagonista e testimone dell’opera d’arte. L’installazione di Emilio Ferro costituisce il primo progetto della Fondazione radical design. Nata nel 2019 per volontà di Charley Vezza, Global creative orchestrator di Gufram, la Fondazione radical design intende portare sul territorio lo spirito anticonformista del design radicale e creare le condizioni perché chiunque possa fruire di un’esperienza diffusa della creatività, senza sovrastrutture gerarchiche o concettuali.

Con la Fondazione radical design, Charley Vezza intende celebrare il capitale umano e naturale del territorio, promuovendo esperienze artistiche capaci di esaltare il Genius loci attraverso una valorizzazione degli artisti e dei creativi che tra queste colline vivono e traggono ispirazione.

Dice Charley Vezza: “Con la Fondazione radical design desidero dare spazio a progetti che esaltino la creatività, senza necessariamente ingabbiarla nelle categorie di Arte o Design, ma lasciando che venga vissuta come Esperienza. Un approccio anticonformista, mutuato dallo spirito del design radicale che attraverso il lavoro portato avanti con Gufram, mi spinge a mettere in discussione le certezze acquisite. In questa direzione mi sono mosso per la scelta dell’artista del nostro primo progetto: inizialmente pensavo di coinvolgere un duo di New York ma alla fine ho scelto Emilio Ferro, un artista che vive nella mia stessa via. E credo proprio che si sia rivelata la scelta migliore".

BAROLO TO HEAVEN di Emilio Ferro Monforte d'Alba | 1 novembre 2019

Un progetto misterioso, in cui gli spettatori si addentrano a piedi nelle tenebre del bosco, guidati da una luce che penetra l’oscurità e vengono invitati ad abbandonandosi con fiducia all’esplorazione. Un’esperienza mistica, accompagnati dall’elettronica sperimentale della left-field techno che genera una consapevolezza quasi fisica del suono attraverso l’intensa armonia dei bassi, orchestrata da Emilio Ferro. Ciò che rimane nascosto all’occhio dei visitatori, concentrati nella ricerca degli indizi luminosi, è l’imponente sistema di diffusione sonora composto da molteplici line array nascosti nel bosco, a cui vanno ad aggiungersi i grandi subwoofer posizionati all'interno del rudere. Questo impianto audio molto potente è tenuto a bassissima intensità per ottenere una eccezionale qualità sonora integrata con la natura e suscitare vibrazioni negli spettatori, orientando il volume del suono solo delle aree dell’installazione di BAROLO TO HEAVEN. L’architettura di luce attraversa la struttura del rudere presente in bricco San Pietro e seziona l’edificio con fendenti luminosi proiettati verso il cielo. Un intervento artistico che agisce sul luogo in modo non invasivo, dialogando con lo spazio senza snaturarlo. Sono diversi anni che Emilio Ferro porta avanti una ricerca sulla matericità della luce per ricreare architetture immaginarie. Sperimentare con la luce, con gli agenti atmosferici, vedere come la luce – un elemento materiale e immateriale al tempo stesso – interagisce con il fumo, con la nebbia e di come questa interazione ne amplifichi intensità.

Queste riflessioni si sono concretizzate nell’installazione site-specific BAROLO TO HEAVEN articolata in un grande raggio di luce con un diametro di oltre mezzo metro rivolto verso il cielo (1 faro beam allo xenon con a bordo lampade cinematografiche allo xenon xbo) e che in assenza di nuvole può raggiungere la toposfera (16 km in altezza). A questo si aggiungono 10 fari beam di media potenza (con lampade cinematografiche xbo e parabola a bordo in borosilicato) posizionati all’interno del rudere e che creano un raggio di luce del diametro 22 cm. L’assorbimento energetico complessivo dell’installazione luminosa è stato di 20 Kilowatt.

La luce di BAROLO TO HEAVEN interagisce con le nuvole che, passando, modificavano costantemente la percezione dell’opera, creando un grande dinamismo negli effetti luminosi provocati dalla nebbia anche in funzione dell’altezza raggiunta dai fasci luminosi. Con le condizioni atmosferiche presenti la sera di venerdì 1° novembre, l’installazione BAROLO TO HEAVEN è stata vista in un raggio di 6 km dal punto di emissione luminosa; in assenza di nebbia, la visibilità avrebbe avuto un raggio di 12 Km.

IL LUOGO

L’evento site-specific ha avuto il suo momento centrale a San Pietro di Monforte, un luogo ricco di storia. La costruzione sul bricco di San Pietro nei secoli scorsi era chiamata "Il castello di San Pietro" a indicare forse una funzione di vedetta sulle vallate circostanti e sorge nel luogo dove già nel 1014 vari beni erano attestati all'abbazia benedettina di Novalesa (TO), tra cui una piccola chiesa campestre con annessa l'abitazione dei monaci, la cui attività consisteva nel disboscare, dissodare e coltivare i terreni intorno. Nel XV secolo i beni dell’abbazia passarono al vescovo di Alba. Restaurata e adattata ad abitazione, diventò per un certo periodo residenza estiva del vescovo albese G. Roero (1697-1720). Oggi dell’antico complesso restano solo alcuni ruderi nel bosco di querce, robinie e pini silvestri alla sommità della collina.

Emilio Ferro (1988) è un artista della luce la cui produzione si caratterizza per ecclettismo e audacia, spaziando dalle installazioni museali ai progetti di luce ideati per ambienti. Nel 2010, dopo aver concluso la triennale a pieni voti in design presso lo IED di Torino, si trasferisce a Berlino per completare la sua formazione. Nello stesso anno riceve la menzione speciale al M.Y.D.A. (Millennium Yacht Design Award) e comincia lavorare con MANASAS come Lighting Designer. A partire dal 2012 consolida la sua collaborazione con MANASAS diventandone socio-partner e sviluppando progetti d’illuminazione, con particolare attenzione alla luce d'interni. È membro di AIDI (Associazione Italia di Illuminazione) e ad oggi ha seguito e collaborato oltre 500 progetti di illuminazione in Italia e all'estero. Da diversi anni porta avanti una sua poetica autonoma che alimenta un linguaggio artistico capace di fondere luce, suono e arti visive, nella convinzione che solo l’esperienza totalizzante dell’Arte possa far comprendere la Bellezza profonda della Natura, attraverso la distorsione del reale su cui interviene l’artista, condividendo con lo spettatore ciò che è fuori dall’ordinario.

Ultime installazioni: marzo 2019 | "Resized Vulcano" | Museo Della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano gennaio 2019 | "Star Grafter" | Via Vittorio Emanuele II, Alba www.emilioferro.it | Instagram | @emilioferroart | https://www.instagram.com/emilioferroart