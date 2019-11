A Rifreddo frane, case allagate e una famiglia isolata al confine con Revello

Le incessanti piogge che hanno colpito il Saluzzese per l'intero week-end non hanno risparmiato il piccolo comune di Rifreddo, in Valle Po.

Diverse le frane che hanno portato alla chiusura di strade, numerosi gli allagamenti di fabbricati. Una famiglia è rimasta isolata sul confine tra Rifreddo e Revello.

"La situazione si è fatta critica - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - a partire da domenica mattina, quando in via Madonna del Devesio una frana è caduta sulla carreggiata costringendo il Comune ad interrompere la circolazione. Le cose sono poi peggiorate con un'altra frana al confine tra il nostro territorio e quello di Revello: qui una famiglia con bambini piccoli è rimasta isolata. La situazione si è fortunatamente risolta. Un'altra frana ha provocato l'allagamento di una casa in via Motetto. Anche qui per fortuna nessun danno alle persone, ma la situazione dovrà essere monitorata nei prossimi giorni. Monitoraggio che appena possibile allargheremo anche a tutte quelle situazioni di danneggiamento che qua e là sono emerse su strade e pendii pubblici e privati”.

La situazione ha portato anche alla decisione dell'amministrazione di chiudere per la giornata di lunedì 25 novembre le scuole elementari e medie, oltre che a sopendere il servizio di scuolabus per le medie che si trovano nel vicino comune di Sanfront.

anche grazie all'intervento - ci spiega il sindaco - per adesso è sotto controllo ma viste le previsioni di pioggia fino a lunedì pomeriggio abbiamo diramato un avviso alla popolazione di prestare particolare attenzione e di segnalare immediatamente le criticità. Protezione civile Ana ed Aib stanno monitorando il territorio ed insieme all'operaio hanno provveduto a predisporre la chiusura e la messa in sicurezza di via Madonna del Devesio che è stata interessata da una frana".