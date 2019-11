A Savigliano, in occasione del 25 novembre intitolati a Tina Lagostena Bassi i giardini di via Degasperi

La pioggia e il freddo non hanno fermato le iniziative savigianesi dedicate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Domenica 24 novembre sono stati inaugurati i giardini situati in corso Degasperi all’incrocio con via Chicchignetto, intitolati a Tina Lagostena Bassi, avvocato delle donne che si è battuta per i loro diritti e contro la violenza di genere. Insieme è stata inoltre installata negli stessi giardini una nuova panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza, che si aggiunge a quella inaugurata l’anno scorso al fondo di via Roma vicino all’istituto Cravetta e a quella nel Giardino dei Marinai vicino a piazza d’Armi.

Protagoniste dell’iniziative la Consulta delle pari opportunità, la consigliera delegata alle pari opportunità, Vilma Bressi, e l'assessora alla cultura, Petra Senesi.

Nella stessa giornata di domenica, inoltre, si è svolto con buon successo di pubblico lo spettacolo “Anime Nude”, di Giocondo Marinelli e Angela Matassa (Le Nuvole Teatro), andato in scena a Palazzo Taffini in collaborazione con gli Amici della Musica di Savigliano che per l’occasione hanno inoltre organizzato gli Aperitivi in Musica.

Infine, la Torre Civica ha illuminato di rosso una piovosa piazza Santarosa, dove si svolgerà l’ultimo impegno della manifestazione, le Scarpe Rosse, in programma questa sera, lunedì 25 novembre, alle ore 18. Un evento, realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Cravetta di Savigliano, per ricordare le tante donne scomparse a causa della violenza e per dire basta con il colore che può rappresentare anche la gioia di vivere.