Allagamenti a Caramagna Piemonte: il torrente Rovarino esondato nei campi

Anche a Caramagna ci sono state delle difficoltà provocate dalle forti precipitazioni piovose dei giorni scorsi.

Oggi, su ordinanza del sindaco, insieme a tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore, le scuole e il micronido sono rimasti chiusi per le difficoltà di viabilità che non garantivano l’arrivo di insegnanti e personale scolastico.

Particolari criticità si sono riscontrate in strada Gabrielassi e Gangaglietti dove le strade sono rimaste chiuse.

Chiusa anche la parte terminale di Strada del Pascolo e strada della Briasca. Per quanto riguarda le strade provinciali chiusa già domenica la strada per Racconigi (SP29) e un restringimento in Via Sommariva a Caramagna in corrispondenza della Lamicolor (SP29 Caramagna-Sommariva). Particolari disagi li ha provocati il torrente Rovarino che è esondato, per fortuna nei campi, in località Tre Ponti e la Bealera del Mulino che raccoglie le acque che arrivano da Cavallermaggiore e Foresto.

Mentre scriviamo le strade sono ancora chiuse, nella speranza di un rapido deflusso delle acque dai campi limitrofi.