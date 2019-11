Bra, gli amici di Giovanni Ravinale piantano un tiglio in sua memoria

Sono passati 20 anni dalla scomparsa del caro amico Giovanni Ravinale a Bra.

Per ricordarlo, abbiamo pensato di piantare un tiglio nel giardino della casa che lui (insieme ad altri fra cui Ugo) ha fatto costruire in forma cooperativa in via Mucci, già 35 anni fa.



Tutti coloro che lo hanno conosciuto per la casa, per le indimenticabili zingarate, per l'attività politica, per la collaborazione con Slow Food, sono invitati a partecipare alla piccola cerimonia della piantumazione.

Vi aspettiamo sabato 30 novembre alle ore 11 nel giardino di via Mucci 4-6.