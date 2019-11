Cuneo: Emergency si presenta alla cittadinanza

Mercoledì 27 novembre, alle ore 21, presso la sede del gruppo Emergency di Cuneo, è in programma un incontro informativo, per scoprire cosa significhi essere un volontario.

Per chi sente di condividere gli ideali di Emergency, di uguaglianza, di solidarietà e rispetto dei diritti umani. Per chi pensa che la guerra sia sempre la scelta sbagliata. Per chi ha voglia di impegnare un po’ del suo tempo nelle attività che sostengono l’associazione.

I volontari del gruppo locale, saranno presenti in Via Busca, 6, per raccontare la passione che li accomuna e li spinge a fare la loro parte al fianco di Emergency.

Per informazioni: cuneo@volontari.emergency.it/340 0588041 (anche whatsapp)