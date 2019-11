Sulle strade di Alba è emergenza buche, in giornata intervento per riaprire corso Langhe (FOTO)

E’ attesa entro la giornata di oggi, lunedì 25 novembre, la riapertura del tratto di corso Langhe (circa 50 metri nella sua parte finale, dall’altezza di via Cadorna al santuario della Moretta a via Cadorna) chiuso a causa delle buche formatesi nella sede stradale per l’effetto della pioggia battente di questi giorni.



Dal pomeriggio di ieri, domenica, la circolazione nei due sensi di marcia del corso è stata deviata nei rispettivi controviali, ma a minuti è attesa l’intervento della ditta (la Sam di Cherasco) incaricata di coprire le voragini apertisi nel manto stradale.



Un fenomeno, quello delle buche, che interessa purtroppo in maniera generalizzata la rete viaria comunale. Per tutta la giornata di ieri le squadre del Comune sono intervenute per effettuare rappezzi con asfalto a freddo, mentre dal Municipio si raccomanda prudenza per evitare danni ai mezzi e possibili incidenti.



Tra le strade interessate c’è anche la tangenziale, dove, nell’attesa dell’intervento di cantonieri e ditte della Provincia, si raccomanda di moderare la velocità e di prestare la massima attenzione.