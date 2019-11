Alba, i Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara col pensiero alle vittime dell'esplosione di Quargnento

Il distaccamento Vigili del Fuoco di Alba si prepara ai tradizionali festeggiamenti per Santa Barbara organizzando per sabato 7 dicembre una giornata aperta alla cittadinanza.

Il programma della giornata dedicata alla patrona del corpo si aprirà alle ore 9.30 con la santa messa officiata presso il comando di corso Coppino 52, seguita da un'esibizione delle maschere in costume di Famija Albeisa.



A seguire è prevista l’apertura della caserma al pubblico dalle ore 10 alle 16, con l’esposizione dei mezzi in dotazione al distaccamento e col ritorno di "Pompieropoli", iniziativa dedicata a tutti i bambini che vogliono giocare a fare il pompiere per un giorno.



Durante tutta la giornata verrà fatta una raccolta fondi a offerta libera per le famiglie dei vigili del fuoco recentemente deceduti nella recente tragedia di Quargnento, presso Alessandria. Quanto raccolto verrà poi devoluto sul conto corrente creato appositamente per offrire un sostegno ai congiunti di Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.