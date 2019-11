Da oggi, lunedì 25 novembre, il Comune di Busca è presente sul social media Instagram con il profilo ufficiale.“Sempre più ragazzi – spiega l’assessora all’Innovazione e Politiche giovanili Beatrice Aimar, che segue l’iniziativa - soprattutto quelli compresi nella fascia tra i 13 e i 20 anni, non utilizzano Facebook, ma hanno un profilo Instagram. Instagram è un social basato soprattutto sulle fotografie, associate a brevi commenti, che si sta diffondendo anche fra i meno giovani. Il nostro Comune, che già comunica da tempo online tramite il sito web e la pagina Facebook, attiva ora la sua presenza ufficiale anche su Instagram per andare incontro alle esigenze di informazione del maggior numero di cittadini e in particolare di quelli più giovani, invitandoli a essere partecipi, con i mezzi loro più affini, alla vita politica e associativa della nostra città”.