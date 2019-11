La Croce bianca Ceva organizza una serata informativa sul 112, Numero unico per le emergenze

La Croce bianca di Ceva, con il patrocinio del Comune, ha organizzato per la serata del 29 novembre, alle ore 20.30, presso l’aula magna del Centro di Formazione Professionale di via Regina Margherita 2, un incontro informativo rivolto alla popolazione e non solo.

Tema della serata: il funzionamento del Numero unico per le emergenze 112, “in quanto – spiegano dalla Croce bianca – in pochi sono a conoscenza del funzionamento e dell’utilità del numero di emergenza”.

“Immaginiamo di aver bisogno di soccorso immediato – illustra Filippo Dapino, presidente della Croce bianca Ceva – ma di non sapere dove siamo o non riusciamo a dirlo, oppure vi trovate in un Paese dell’Unione Europea per motivi di lavoro o in vacanza.

Per facilitare l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso, la legislazione comunitaria ha introdotto il Numero unico per l’emergenza 112 (Nue 112), valido in tutti gli Stati, che permette all’operatore di localizzare chi chiama, risparmiando così minuti preziosi.

Per questi motivi riteniamo che sia molto importante incontrare per informare la popolazione. Alla serata saranno presenti sindaci dell’Unione montana, il prefetto, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio”.