L'aggiornamento della circolazione ferroviaria alle 19.30 dopo il maltempo

Ripristinata la piena velocità sulle linee Alessandria–Chivasso, Torino-Savona, Domodossola Novara e Ivrea-Aosta interessate da un rallentamento di velocità fino a questa mattina a causa di danni dovuti al maltempo.

Riapre in serata anche la linea Cuneo-Ventimiglia, sospesa in territorio francese nelle tratta Limone Piemonte-Ventimiglia. Dalla mattina di domani i treni torneranno a circolare sull’intera linea da Cuneo a Ventimiglia.

Domani mattina è previsto il ripristino della regolare velocità anche sulla linea Savona–San Giuseppe–Torino sull’itinerario via Altare mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto.

I treni Acqui Terme–Savona sono cancellati, i treni Torino–Savona e Fossano– Savona sono deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio.

Non è possibile raggiungere le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno, attualmente anche la viabilità stradale per le località rimane interrotta. Permane il rallentamento precauzionale a 30 km/h nella tratta Ovada-Prasco sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova con lievi allungamenti dei tempi di viaggio. I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme sono autorizzati da Trenitalia ad utilizzare i treni via Genova con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo.

Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center gratuito 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.