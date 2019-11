L'allerta meteo in Piemonte declassata a gialla: resta arancione solo sui rilievi, dove è altissimo il pericolo valanghe

Sta rientrando l'allarme maltempo in provincia di Cuneo e, in generale, in tutto il Piemonte. L'odierno bollettino di Arpa ha infatti declassato l'allerta, che è scesa da arancione/rossa a gialla. Pdermane il rischio idrogeologico in tutta la regione, legata agli elevati livelli idrometrici dei fiumi piemontesi.

Sono tante le frane che hanno interessato il territorio della provincia, così come sono ancora numerose le strade interrotte. La situazione sta pian piano tornando alla normalità.

L'allerta resta arancione, invece, su tutti i settori alpini della regione, in particolare per il forte rischio valanghe, dato ai massimi livelli. Nella giornata di domani si prevede, anche in quell'ambito, una progressiva riduzione del rischio (allerta sarà gialla).

Sempre per la giornata di domani, l'allerta sarà verde su tutto il Piemonte, per cui praticamente assente.

L'ultimo aggiornamento sulle strade chiuse (alle 11) è il seguente: