Mondovì: sabato 30 novembre si riunirà il Consiglio comunale

Si riunirà alle 16 di sabato 30 novembre il Consiglio comunale di Mondovì, in sessione straordinaria e pubblica.

Questi gli argomenti previsti: comunicazione di attribuzione di incarico a un consigliere comunale; comunicazione di prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa; approvazione della variazione del bilancio di previsione 2019/2021; approvazione dell'ordine del giorno "Supporto alla provincia - richiesta di equa ripartizione dei fondi assegnati"; provvedimenti in merito alla nuova carta dei diritti della bambina; mozione sull'approvazione dell'autonomia del Piemonte.

I quattro interrogativi al primo cittadino, invece, verteranno sull'installazione di un sistema di videosorveglianza presso l'antica pieve di Breolungi, sugli urgenti lavori di manutenzione necessari al fabbricato adibito a scuola dell'infanzia in frazione Rifreddo, sulla segreteria comunale e sulla realizzazione di un nuovo supermercato in via Langhe.