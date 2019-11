Nasce in ambulanza a Cortemilia: la piccola Carlotta raggio di sole nelle ore buie dell’emergenza maltempo

Una bella e beneaugurante notizia nel bollettino di eventi non certo positivi che ha accompagnato l’ennesima emergenza maltempo sulle colline di Langa.



Siamo a Cortemilia, dove esattamente alle ore 4.45 di ieri, domenica 24 novembre, lungo la strada per Castino, una bimba ha visto la luce a bordo dell’ambulanza che, sotto una pioggia ancora battente, accompagnava mamma e papà verso l’ospedale di Alba.



Giunta proprio ieri alla scadenza del suo periodo di gestazione, d'un canto la piccola Carlotta ha creduto bene di non voler attendere oltre, anticipando anche l’arrivo nei più comodi locali dell’ostetricia albese e venendo alla luce a bordo del mezzo dell’Associazione Volontari Ambulanze Cortemilia (Avac), per la gioia della mamma, Alessandra Delfa, del papà, Jacopo Bosio, e del fratellino Leonardo, primogenito della coppia.



La nuova arrivata sta bene, pesa 3.2 chili e misura 49.5 centimetri. Ora è ospite dell’ospedale di Alba, dove insieme alla mamma attende il momento di rifare la stessa strada a ritroso – questa volta con maggiore tranquillità, si spera –, così da rivedere il paese che le ha dato i natali e nel quale questa mattina è stata registrata come la prima nata dopo quasi quarant’anni.



Da noi raggiunto telefonicamente, papà Jacopo non nasconde l’emozione per un momento così speciale e per le affatto comuni modalità con le quali è arrivato.

"Sicuramente siamo molto contenti che anche grazie a noi il paese da cui entrambi proveniamo abbia avuto un nuovo nato dopo molti anni. E’ un piacere ulteriore, anche se ovviamente la prima preoccupazione in quei concitati momenti riguardava la salute della mamma e della nostra piccola. Anche per questo vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ad Andrea Provenzano, l’infermiere che ha fatto nascere Carlotta, e insieme a lui a Pierangela, Massimo e Rosella, i tre volontari del servizio di emergenza 118 dell’Avac che ci ha accompagnato in questo speciale viaggio. Quest’associazione è una risorsa importante per il nostro paese, come la nostra avventura ha ben dimostrato".



"Una nota lieta in un momento così difficile – è il commento del sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito –. Una notizia che ci fa particolarmente piacere anche perché riprova l’eccellenza del servizio di autoambulanza offerto dai nostri volontari, oltre al fatto che per il nostro Comune si tratta della prima nata dall’inizio degli anni ’80".