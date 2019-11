Ordine del giorno presentato in consiglio regionale da De Marchi: "Semplifichiamo le procedure di pulizia degli alvei di fiumi e torrenti"

Ordine del giorno in consiglio regionale presentato da Paolo De Marchi della Lega. Il consigliere del Saluzzese, evidenziando che gli eventi alluvionali affliggono periodicamente il Piemonte con rischi per la sicurezza delle persone e danni per l’ambiente e le economie locali, che i fenomeni di esondazioni di fiumi e torrenti avrebbero potuto essere fortemente mitigati, se non prevenuti, da una corretta pulizia e manutenzione degli alvei che versano in condizioni critiche caratterizzate da forte presenza di vegetazione infestante, materiale arboreo, legnami e altri detriti trasportati dal normale scorrere delle acque, sottolinea come l'accesso all'alveo per la raccolta di materiale legnoso divelto deve essere autorizzato dal competente settore regionale e che, in caso di accesso con mezzi meccanici nell'alveo, risulta altresì necessaria un'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

De Marchi ritiene sia utile convergere verso una semplificazione delle procedure di pulizia degli alvei e impegna pertanto il Presidente e la Giunta regionale a volersi attivare con le competenti autorità per discutere del tema, al fine di armonizzare la normativa nazionale e regionale in materia di pulizia degli alvei di fiumi e torrenti, semplificando e agevolando di conseguenza interventi che possono dirsi migliorativi e a carattere preventivo verso quei fenomeni meteorologici eccezionali che occorrono con sempre maggiore frequenza sul territorio della nostra Regione.