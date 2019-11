Savigliano: riaperte tutte le strade. Il danno più grande a Santa Rosalia dove il torrente Mellea ha portato via un pezzo di strada

Alcuni aggiornamenti sulle strade del saviglianese dopo le intense piogge di ieri.

Oggi lunedì 25 novembre è riaperta la strada provinciale 662 da Saluzzo a Savigliano insieme alla strada per Monasterolo, Cavallotta, Suniglia, Marene e Santa Rosalia che erano state chiuse per allagamenti e dissestamenti del manto stradale.

Il torrente Mellea resta sotto il livello di guardia, avanzando ancora 75 cm, ma non sta più salendo per via del miglioramento delle condizioni meteo. Il danno più grande in città si è registrato a Santa Rosalia tuttavia, dove proprio il Mellea ha portata via un fronte di 120 metri di strada.

Le scuole oggi, come annunciato dall’ordinanza emessa dal sindaco di Savigliano, restano chiuse, ma riapriranno domani, martedì 26 novembre.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel corso della giornata.

Nei dintorni del saviglianese restano chiuse:

la strada provinciale 151 Ruffia-Cavallermaggiore,

la s.p. 170 tra Ruffia e Monasterolo,

la s.p. 29 tra Racconigi e Caramagna,

la s.p. 316 tra Scarnafigi e Cervignasco,

la s.p. 185 tra Murello e Cavallerleone,

la s.p. 189 tra Villanova Solaro e Murello,

la s.p. 192 tra Levaldigi e Fossano nella zona dell’aeroporto,

la s.p. 3 tra Sant’Albano e Trinità,

la s.p. 146 tra Cavallerleone e Cavallermaggiore,

la s.p. tra Cavallerleone e Ruffia a partire dal km 0+000 al km 4+200 e la s.p. 48 a Cavallermaggiore all’altezza del sottopasso con la provinciale 165.