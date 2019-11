Si preannuncia una giornata davvero molto difficile per chi dovrà muoversi in Piemonte

Nella nostra regione la giornata di oggi si prospetta estremamente difficoltosa per chi dovrà spostarsi: non soltanto per gli eventi legati al maltempo che ha imperversato per tutto il fine settimana, ma anche in conseguenza di alcune interruzioni della viabilità autostradale.

Quella che ci riguarda più da vicino è relativa la A21 Torino-Piacenza, sulla quale si viaggia a doppio senso di marcia sulla carreggiata sud (direzione Piacenza) a causa della enorme voragine che si è aperta nella serata di ieri nella pavimentazione stradale in direzione Torino, fortunatamente senza che vi sia stato il coinvolgimento di automobilisti in transito (CLICCA QUI per rileggere il nostro articolo)

Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud a seguito del crollo di un viadotto verificatosi ieri pomeriggio (CLICCA QUI per rileggere la notizia su Savona News, altra Testata del nostro gruppo editoriale) e sulla A5 Torino-Aosta, interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa; i mezzi pesanti provenienti da Francia, Svizzera e Piemonte sono deviati verso il tunnel del Frejus, fino a nuove disposizioni;

Inoltre il traffico sul nodo stradale di Torino potrebbe essere quindi particolarmente congestionato, pertanto si invita a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti emessi dagli organi competenti:

https://www.stradeanas.it/it

https://www.cciss.it/web/cciss/

http://www.5t.torino.it/

https://www.muoversinpiemonte.it/page/strade-chiuse-per-maltempo