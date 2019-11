Valanga a Canosio: isolata la piccola frazione di Preit

Da sabato sera - 23 novembre - una famiglia è rimasta isolata nella frazione Preit di Canosio, in alta valle Maira.

"Nella piccola borgata siamo in sette adulti, un ragazzo di 14 anni e un bambino, ossia mio figlio di 2 anni" spiega Salvatore

"Stiamo bene, abbiamo viveri sufficienti per i prossimi giorni. Ringrazio l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Domenico Vallero, che ha, in via cautelativa e a ragion veduta, ordinato la chiusura della provinciale che collega il capoluogo di Canosio a Preit.

Intorno alle 14:30 di sabato, la valanga é scesa, invadendo la strada all’altezza della borgata Pian Preit. Ho personalmente fatto un sopralluogo sul fronte della slavina: il fronte è di circa 50 metri e l’altezza di circa 6/7metri